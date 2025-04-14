NRF仍估美今年零售額升3.7%

當投行摩根大通、高盛以至國際評級機構標普均放聲警示，美國經濟衰退風險節節上升之際，美國全國零售聯合會（NRF）首席經濟分析師Jack Kleinhenz卻力撐美國零售，強調雖然持續通脹和關稅憂慮導致消費者信心下降，但消費支出不會瞬間下跌，料今年美國零售額將比2024年增長2.7至3.7%，總規模高達5.42萬億至5.48萬億美元。

NRF對今年零售增長的預測，也與疫情前10年平均年銷售額增長3.6%一致，而今年公布預測的時機正是美國總統特朗普宣布徵收對等關稅的日子，似乎有意消除各界對全球關稅戰可能破壞消費者支出，並加速經濟衰退的普遍擔憂。

車貸信用卡拖欠升 該會主席兼行政總裁Matthew Shay認為，今年迄今美國經濟仍保持增長勢頭，但重大政策不確定性正在影響消費者和企業信心。據NRF預測，2025年美國國內生產總值（GDP）增長率將略低於2%，比2024年的2.8%增速放緩，也低於過去幾年的趨勢。

儘管如此，Jack Kleinhenz續指，在低失業率、緩慢但穩定的收入增長和穩健的家庭財務的支持下，美國消費者基本面保持不變。他又指，美國消費支出將呈現較慢的放緩軌迹預期，主要由就業、收入和關稅引發通脹組成的數據支持，而非消費者情緒。

然而，實情是美國汽車貸款和信用卡支付的拖欠率有所上升。同日NRF政府關係執行副主席David French隨即就關稅對家庭消費者的影響作出回應，不得不承認「更多關稅意味着美國企業和消費者將面臨更多憂慮和不確定性。」

據晨間諮詢公司進行的NRF調查，88%受訪者表示小型企業在美國經濟中發揮重要作用。惟這些關稅恐對當地社區產生的過度影響，對小型零售商的影響尤其負面。

憂關稅轉嫁消費者 David French表示，鼓勵總統要求貿易夥伴承擔責任，恢復對美企的公平，而不是給美國家庭帶來經濟不確定性和更高的價格。他擔心的是，關稅稅款雖然由進口商支付，但將轉嫁給最終消費者，換言之，關稅最終不會由外國或供應商支付。更重要是，一下子全面實施對等關稅是一項龐大的任務，需提前通知將受直接影響的數百萬美企，以進行大量準備工作。