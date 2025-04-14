美打關稅戰恐推高物價4%

美國總統特朗普再次施展高關稅威脅，以擾亂全球貿易市場節奏，美國人或未必得益，輸往美國的日常用品長期低價趨勢可能已經接近尾聲。多家投行不約而同提醒，隨着進口成本上升，多少滲透美國消費者價格之中，甚至惹來德國副總理兼經濟部長哈貝克揶揄，對美國消費者而言，4月2日是「通脹日」，而不是「解放日」。

經歷多年通縮之後，美國商品價格本身正在上漲，特朗普的關稅政策將會進一步推動價格上升，預料將加劇通脹挑戰。研究公司TS Lombard的美國首席經濟學家Steven Blitz表示，商品通脹將會推動美國今年整體價格上漲約3%，高於聯儲局2%的通脹目標。

消費者企業或削開支 摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰亦表示，美國的平均關稅稅率提高到20世紀初以來的高位，如果關稅持續下去，可能會對通脹產生重大影響，因為美國製造業難以提高產能，增加新供應鏈會將成本轉嫁給消費者。同時，新關稅模式引發對美國經濟增長風險的擔憂，由於進口商品價格上漲，美國消費者可能會削減支出，而由於對關稅的全面影響和貿易夥伴的潛在報復存在不確定性，企業可能會延遲資本支出。

大華銀行亦指，美國對全球大部分貿易夥伴徵收高額關稅，令該行悲觀的貿易情景成真，恐對美國經濟增長以至通脹前景產生重大影響。

經濟增長料放緩至1% 目前大華銀行預計，美國經濟今年增長將放緩至1%，大幅低於此前預測的1.8%，整體消費物價指數（CPI）可能飆升至4%，遠高過原預測的2.5%。

中金公司表示，若關稅完全落地，美國的有效關稅稅率從去年的2.4%大幅上升22.7個百分點，至25.1%，超出此前預計的極端情形。對美國而言，如果上述關稅持續下去，美國經濟將面臨更嚴峻的「滯脹」風險，即經濟增長停滯甚至倒退、通脹卻持續高企。對於美國聯儲局最重視的通脹數據──個人消費開支（PCE）物價指數，關稅或推高通脹1.9個百分點，增加美國財政收入7,374億美元，卻降低美國實際經濟增速1.3個百分點。