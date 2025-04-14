僅半數加拿大人擬復活節假期購物

儘管加拿大連續7次減息，但加國央行早前曾指，隨着美國關稅逐步生效，預計加拿大經濟將轉弱，當地消費信心亦難免受到影響，打算趁傳統復活節花費的人士以至預算金額同樣大打折扣。

加拿大零售委員會（Retail Council of Canada）早前發表消費者研究報告，發現今年約50%加拿大消費者正計劃在復活節期間購物，較2024年跌兩個百分點；85.7%消費者表示，今年支出會按年持平或增加，比例亦低過去年的87%，當中，今年預期豪氣花費更多的比例僅佔13.1%，明顯不及去年的16%。

限制預算佔比增 在花費預算上，約52.1%消費者的預留金額為多於50美元（即多於390港元），相對去年的54.7%減少2.6個百點；無獨有偶，有約47.9%將消費預算限制在50美元之內，按年剛好多出2.6個百分點，反映有部分消費者更審慎部署支出消費。

與此同時，有少數購物者正在延遲購物，今年僅約58.8%消費者會提前規劃購物，佔35%會提早兩至4星期購物，按年下降2.5個百分點；至於選擇在復活節前一周、數日前、當日購物的人，分別為14%、9.9%及1.5%。支出類別方面，食品、美酒及糖果仍然佔最大比例，高達55%，其次是舉辦或參加聚餐，佔33.8%。

加拿大民眾今年復活節消費預算