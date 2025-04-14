日英食品加價 通脹勢激化

日逾萬商品今年漲價 平均每次飆15% 在美國關稅風暴下，全球通脹雷雨何時來襲可能更難預測，但更多企業選擇未雨綢繆，率先在4月起加價應對成本上升。亞洲以日本地區的食品物價升勢較為明顯，英國零售協會行政總裁Helen Dickinso警告，從4月開始，由於零售商將面臨較高的成本壓力上漲，英國零售物價上漲可能會進一步加速。

眾所周知，美國對多國進口產品加徵關稅，直接令海外企業的銷售成本增加，為保持利潤，就可能將成本上升透過加價轉嫁至消費者身上，企業亦有機會付出代價，例如銷量減少、失去市場競爭力等，所以企業應對成本上升的手段，包括考慮供應鏈調整、向供應商壓價、其他成本控制等方式。普遍分析指，關稅會否引起通脹升溫，仍言之尚早，關鍵在於市場供求、競爭對手反應及成本調整能力。

急凍食品包裝米等重災 不過，日本帝國數據庫早前發布調查結果，顯示4月將有4,225種食品加價，數目為一年半以來單月最多，不但按年多出1,328種或45.8%，更連續4個月超過去年同期。按品種計，以味噌為主的調味料居首，有2,034種加價；酒類及飲料亦有1,222種漲價，因啤酒巨頭上調罐裝啤酒和罐裝燒酒蘇打水價格，咖啡飲料價格也上漲，該類漲價數目時隔半年後首次突破1,000種；急凍食品等加工食品有659種加價。

該報告指，截至9月底為止，已公布或預告今年漲價商品共有11,707種，已達到去年全年12,520種漲價商品的90%以上，可見商品提價速度快過去年。從食品種類來看，以急凍食品和包裝米為主的加工食品最多，高達3,499種；調味品（3,294種）、酒類及飲料（2,089種）緊隨其後，漲價速度亦較去年明顯加快。價格加幅方面，11,707種漲價商品的平均每次加幅為15%。

歸因原料能源服務價揚 物價上漲的原因，大多是原材料及能源價格上漲所致，同時也因勞動力、物流費等服務價格上漲。在2025年1至9月的漲價因素之中，最大原因來自原材料價格高漲；因勞動成本導致價格上漲的比例亦大幅提升，除最低工資、時薪標準上調之外，勞動力短缺亦帶動工資上漲，導致成本增加，企業決定調整價格的情況也因此增加。由於勞動力和物流成本等服務相關成本增加，該報告預期今年價格顯著上漲，漲幅將擴大，並至少持續到今年夏天。

至於全球第六大經濟體英國，亦難置身事外。英國零售商協會本月發布的數據顯示，3月份英國的商店物價指數按年跌幅收窄至0.4%，主要由食品價格的上漲所推動，上月食品價格按年漲幅擴至2.4%，常溫儲存食品如罐裝、瓶裝食品的成本更飆升3.7%，較2月2.8%的漲幅顯著擴大，惟服裝鞋帽仍持續跌勢，反映消費需求疲軟。

此前英國預算案宣布調高僱主繳納的社保繳費已於4月6日生效，4月起英國最低工資亦正式上調，Helen Dickinso指出，當地零售商準備應對預算案帶來的巨額額外成本，疊加其他企業成本增加，商店價格通脹在未來數月可能會加速。

日本商品漲價數量已達去年90% 美零售額按年增長