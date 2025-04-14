專訪：安擬：監管窒礙港建原生Web3生態圈

港府近年積極發展第三代互聯網（Web3），本地原生Web3巨頭、港產獨角獸安擬集團（Animoca Brands）總裁歐陽杞浚接受本報專訪時表示，在地緣政治局勢日漸緊張的當下，穩定幣和區塊鏈基礎設施能進一步推動香港作國際金融中心的地位，使代幣化資產在內的「機構Web3」發展迅速；然而，礙於過分嚴格的監管窒礙市場流動性，導致「原生Web3」生態圈難以建立。

倡當局訂清晰發展目標 Web3大致可分DeFi（去中心化金融）和GameFi（遊戲化金融）等「原生Web3」，以及將傳統金融資產代幣化的「機構Web3」兩種。歐陽杞浚認為，香港擁有良好的法律框架和人才資源，加上新的國際貿易格局下，「本幣結算」趨勢推動傳統金融業大力發展「機構Web3」。相對之下，香港在「原生Web3」的進展較慢，認為未來需要為兩者尋找平衡，以促進生態系統的發展。

他認為，目前香港的監管框架對「原生Web3」支持不足，過嚴監管或抑制創新，限制創業者的發展空間，使許多潛在的Web3項目難以獲得必要的資金和資源，影響市場的活力；同時，香港Web3市場的流量不足，缺乏足夠的交易流量使不少項目無法獲關注，令投資者和開發者的參與意願降低。

香港雖然擁有良好的金融基礎，但在「原生Web3」上尚未充分開發多樣化的實際應用，用戶參與度不高，限制Web3技術的普及和發展。他建議，當局應訂立清晰發展目標，並在商業上可持續性的前提進行監管，及加強對Web3相關人才的培訓和引進，提升整體技術水平。

冀夥大廠拓GameFi市場 GameFi方面，由該企開發的區塊鏈沙盒遊戲The SandBox早年大行其道，熱錢流入炒賣「虛擬土地」勢頭一時無兩。他指，遊戲熱度屬於周期因素，集團一直有投資及開發新遊戲，亦見不斷有新玩家加入，遊戲道具更為玩家產生附加價值；因此從整個生態來看屬於健康，冀未來與更多遊戲大廠合作，發展GameFi市場。