企業季績對辦利美股氣氛

本周環球財金焦點

美國關稅變幻不定之際，新一季的美企業績期已悄然開始。繼上周五摩通大通、摩根士丹利等大行交出強勁業績後，本周亦會有高盛、花旗、美國銀行等大型金融股的業績出爐，相信業績表現同樣不會太差；加上投資者憧憬美國總統特朗普撤回部分關稅，市場整體氣氛勢轉好。

大摩籲增短債私募投資 摩根士丹利財富管理投資總監Lisa Shalett表示，受關稅影響，短期經濟預測變得更加悲觀；企業盈利預測亦有所惡化，市場對今年標指成分股的每股盈利預期，已經從270美元降至255美元。不過，她仍建議投資者保持耐心，多元化其投資組合。

就投資策略而言，她建議在短期債券配置更多資金，並增加私募股權投資；提高包括商品等實體資產的配置以對抗潛在通脹。從長遠投資角度出發，可從標指5,100至5,500點的區間中，用「市值加權」方式加倉股票，即是按市值比例買入，而不是平均分配在所有股票中。

隨着更多大型美國企業公布業績，雖然業績報告只能反映上季關稅戰開始前的企業表現，但企業高層如何看待接下來的衝擊、對前景看法等，仍是相當重要的信號。

估歐央行再減息0.25厘 歐洲方面，歐洲央行本周四料將再減息0.25厘，為接下來的貿易衝擊做準備。考慮到美國聯儲局的官員們口風仍偏向「鷹派」，再三強調不急於減息，意味着美元與歐元的政策利率息差會拉闊，為近日暴跌的美元、美債提供一些支持。