華首季新貸9.7萬億 社融增

中國人民銀行

中國信貸投放提速，中國人民銀行公布，今年首季人民幣貸款新增9.78萬億元（人民幣‧下同），按年轉升3.38%；單計3月，錄3.64萬億元，均勝市場預期，按年也轉增17.79%，按月更狂飆2.6倍。社會融資上季增量達15.18萬億元，3月貢獻5.89萬億元，後者處歷來同期高位，按年各多17.4%及20.94%，因政府債券發行前置繼續是主要力量。

上月中長期貸款多5047億 新增住戶貸款上季累計1.04萬億元，按年雖跌21.8%，但全靠3月急起直追錄9,853億元，比去年3月多出4.75%。其中，反映樓按需求為主的中長期貸款於上季新增8,863億元，單計3月為5,047億元，為去年初以來高位；連短期貸款首季亦累增1,603億元，即使不及去年同季的累增3,568億元，惟已扭轉今年首兩個月狂縮3,238億元的情況，反映個人消費貸回暖。

新增社融方面，上季有近3.87萬億元由政府債券淨融資貢獻，按年續升1.84倍，但3月企業發債融資淨額僅錄905億元，按年及按月各倒退78.7%及46.82%。而3月底止，狹義貨幣（M1）餘額按年增1.6%，比2月底提速1.5個百分點。