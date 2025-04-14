港股波動料減 有望反彈

環球金融市場波動未停，貿易戰依然是投資市場的焦點所在。展望本周復活節假期前夕，由於美國宣布對部分進口商品豁免關稅，港股有望跟隨外圍反彈。同一時間，投資者開始對朝令夕改的美國關稅政策消息免疫，相信大市波動會逐漸減少。從技術走勢上看，恒生指數下個阻力位應在50天平均線，即約22,692點附近；下方支持位則在20,260點的近期低位。

事實上，港股「黑期」對於關稅放寬的消息反應平淡，僅較上周五恒指收市高水100至200點左右，與恒指的美國預託證券（ADR）比例指數差不多。這亦證明市場開始擺脫關稅消息的影響，重回基本面及估值因素。

內地數據或有驚喜 iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，本周內地會公布多項經濟數據，例如即將公布的進出口數據；3大經濟引擎包括社會消費品零售、固定資產投資，以及工業增加值，還有經濟增長和樓價數據等。他說︰「當中央的刺激經濟政策落地以後，能為市場帶來驚喜機會增加不少！」

因應復活節假期，港股於周五起休市，意味全周只有4個交易日。溫鋼城稱，港股有望稍為回穩「復活」，且嘗試回補部分上周一的下跌裂口。值得留意，高盛再上調現貨金價目標，料今年底由此前估的每安士3,300美元升至3,700美元。