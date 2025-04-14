星港須警惕貿易摩擦風險

堪稱「亞洲四小龍」的雙城新加坡和香港，同樣狠遭美國「對等關稅」打擊。雖然暫時各有主持大局的伎倆，看似初步影響可控，但若為這兩個類似小型開放經濟體的風險程度「把脈」，有投行提醒，貿易摩擦加重對星港兩地帶來的二級效應仍需加以警惕。

富瑞發表研究報告指，無論是以金融為重點的香港市場，還是貨貿樞紐的新加坡，均受外圍宏觀震盪及國際貿易流動波及。

富瑞憂資金流弱企業陷困 近年香港對美出口額已顯著下降，去年僅錄2,955.71億元，一旦中美博弈對峙，關稅效應將下沉各行業，資金流較弱的企業隨時陷困。據富瑞審視星港兩地的信貸曝險程度，發現本港市場中，製造業佔整體銀行貸款約4%，批發及零售貿易亦佔4%，參照本地銀行的數據，製造業的平均抵押率為30%，批發及零售貿易貸款則介乎40至50%。

目前該行不認為貿易戰是兩地資產質素風險的主要來源，以香港為例，風險更多是貿易摩擦轉化成金融市場的不確定性，繼而對經濟或產生更廣泛的連鎖反應。