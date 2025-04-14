關稅挫出口 港商難撈

今年玩具訂單恐腰斬 鐘錶商轉攻非美市場 香港是全球主要玩具出口地之一，美國挑起的關稅措施無論是否設有暫緩期，撼動行業的成本壓力已顯現。本港玩具出口商表示，現已收到一些美國客戶開始議價，暫保守預計旗下美國客戶的今年訂單規模恐落得「腰斬」下場，另有鐘錶貿易商為免夜長夢多，寧願及時「轉身」專注非美市場的生意。

本港玩具出口商怡高安迪（香港）行政總裁施俊匡，其公司有約15至20%的生意來自美國，而產品全部在內地生產，所以深受美國對等關稅的影響。向美國出口的訂單雖未叫停，但他指，目前有些美國客戶已開始議價，但該企的訂單價錢基本上不能減，因為經歷過去幾年的情況，已經沒有再減價空間，加上今次美國關稅加幅太大，就算減價亦未必有助生意。

玩具商不考慮轉移生產線 因應關稅，他預計，美國客戶今年訂單可能將減少一半，原因是預料售往美國玩具的訂單成本與零售價短期均會明顯上漲，同時由於美國的日常生活用品售價也會上升，均削減美國人的購買力，令一般市民未必有太多閒錢為子女買玩具。如非節日或子女生日等重要日子，相信父母為應付即將加重的日常負擔，將較難在平常日子再購買玩具予子女，導致訂單需求減弱。

對於市場提議轉移生產線，他坦言，目前不考慮，因其他國家都隨時受累關稅，說實話美國關稅情況甚具不可預測性，兼充滿變數，例如早前有同業把工廠轉去越南生產，現時當地亦要面對關稅的困擾，故貿然轉去其他地方生產未必值得，事關工廠及生產線的固定資產投入成本高。

當前他正在想方設法減低關稅衝擊，包括加強自動化生產以減低成本；開設新產品設計，透過新產品增加利潤；以及開拓新市場，加重在內地、中東、南美等市場的宣傳推廣等。

鐘錶商天時貿易公司行政總裁尹明義亦指，對美國關稅憂心忡忡也不是辦法，不如多做美國以外的其他市場生意更實際。尹補充，美國關稅加幅再多，已沒有意義，畢竟加關稅前商家的利潤可能只是約20%，現在加多些稅，增加的成本最終也是轉嫁在美國客身上。

不過，中港小額包裹遭美徵受的巨額關稅將於下月生效，澳洲會計師公會大中華區中小企委員會副主席梁迪峰料，短期影響售賣相關產品的公司，但是否因此削減人手還看各自企業情況。再者，企業亦正發展人工智能（AI）技術，或開拓更多市場分散收入來源，人手需求將隨之而調節。

會計界：未出現資金外流 問及一旦美國對香港施加更多制裁，會否引發資金外流。澳洲會計師公會大中華區分會理事葉耘開指，客觀數據上，目前未見到資金外流迹象。香港一直是自由港，資金不斷流動，就算未來有歐美資金流走，也可能有來自內地、東南亞、中東的資金流入，因此關鍵還是香港做好自己的本分，同時靈活走位。

葉耘開續指，香港的主要貿易夥伴是內地，東盟和中東的貿易份額近年亦顯著增加，這3個地區為香港未來貿易的側重點。過去數年，香港政府和業界在拓展這些市場上已做了很多，所以港企面對今輪關稅的衝擊上會較2018年、2019年時更懂得轉身。

施俊匡指，怡高安迪有約15至20%的生意來自美國。 香港對美國出口總額表現