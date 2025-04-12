專家樓評：保持良好財務信譽利借貸

銀行及財務機構在審批任何類型的貸款時，會審查借貸人的收入證明以證明其還款能力。此外，信貸評分亦是批核貸款條件時的重要參考因素，能幫助了解借貸人財務狀況，從而評估其是否為可靠的借貸人。

現時本港有兩間信貸資料服務機構，分別為平安金融壹賬通徵信服務（香港）及環聯信貸資料服務公司。這兩間機構能夠提供信貸人在銀行及信貸機構的正面及負面信貸資料，包括個人資料、信貸狀況、還款紀錄、查詢紀錄及信貸評分等。如果信貸人有任何債務拖欠、破產或與追討債務相關的法律事宜，相關資料亦會顯示於信貸報告中。

信評不佳影響按揭審批 信貸資料服務機構在評審信貸人的信貸級別時，會根據其過往管理信貸的習慣，例如還款紀錄、銀行結餘、信貸紀錄的長短、信貸帳戶的種類，以及新開立的信貸帳戶等，來計算信貸人不同級別的信貸評分。如果借貸人的信貸評級愈高，銀行則會提供更好的貸款額度及相關優惠。

信貸狀況反映借款人的財務信譽，逾期還款會導致銀行或財務機構收緊貸款審核標準。信貸經驗較少的年輕一代，或對個人理財缺乏風險管理，往往不會過於關注自己的信貸狀況。然而，當他們真正需要借貸時，問題便會浮現。例如買樓申請按揭時，若銀行發現其信貸評級不佳，所批出的按揭息率可能會高於市場一般水平，從而增加利息支出，更嚴重的情況下，甚至可能會被拒絕批核。

一般信貸報告中的負面資料需於清繳帳戶5年後才會被刪除，而破產紀錄則保存8年。因此，擁有良好的信貸評級是非常重要的。目前本港經濟受到多項外圍風險及不明朗因素的影響，若經濟下行，將會影響市民的財政狀況。因此，個人財務管理顯得尤為重要。要成為可靠的貸款人，首先必須準時繳交帳單，並妥善管理個人財務安排，保持債務低結餘，並避免過度借貸。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦