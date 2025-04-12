宏觀視野：環球資產價格亂局未止

美國對全球多個國家加徵關稅，引起市場恐慌，不論股市、債市、商品價格等均大幅波動，尤其中美雙方對於加徵關稅的態度相對強硬，預期短期內環球金融市場會繼續動盪。

資金避險 金價可續衝高 現時美國對中國總關稅率已加徵至145%，但暫緩對其他國家徵收較高稅率的「對等關稅」90日。中國亦作出反擊，對美國進口商品徵收125%關稅。由貿易戰展開以來，金融資產價格大幅波動，即使黃金可發揮抗通脹及避險功能，近日金價亦大幅波動，反映恐慌情緒高漲。

本周金價曾一度失守每安士3,000美元，很快又再重拾升軌，昨曾升至3,244美元的歷史高位。在憂慮環球經濟增長放慢，尤其美國經濟或加速下行，但通脹或會因關稅而顯著升溫下，預期資金仍會趨向流入金市避險。

世界黃金協會數據顯示，今年首季實物支持的黃金交易所買賣基金（ETF）流入226噸黃金，創下3年來最大的季度流入量。截至3月底，黃金ETF的總持倉量增加3%至3,445噸，為2023年5月以來的最大規模。當中首季黃金ETF淨流入主要來自美國及歐洲，其中美國上市的黃金ETF淨流入133.8噸，佔總淨流入量的六成，反映投資者選擇黃金避險，預料在貿易戰開展下，黃金續受追捧。

至於美國國債孳息率在美國對全球加徵關稅後顯著上升，或反映市場擔心通脹升溫，亦有可能是其他債權國在減持美債。截至今年1月底，內地持有7,608億美元的美國國債，僅次於日本持有的1.08萬億美元。關稅影響下，離岸人民幣兌每美元曾跌穿7.4關口，創歷史新低，估計內地有機會出售美元資產以支持人民幣匯率走勢。

同時，內地仍有多種財政政策及貨幣政策工具可支持經濟增長，未來或可通過退稅、補貼或其他多元化方式協助重點企業發展。

獨立股評人 陳鳳珠（作者為獨立股評人）