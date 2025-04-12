股市估市：港股「養傷」 靜待轉勢信號

美國「狂人」總統特朗普又再發揮狂妄本色，為史冊上寫了重要一頁，原因是其上任後一直將關稅這話題玩弄於股掌之中，其自以為是的行為已令各國要時刻提高警覺，必要時亦會作出適當反擊。

狂人本周更將行動升級，使出「對等關稅」措施，從而觸發全球股災。香港市場的投資者周一便面對港股跌穿20,000點的厄運，恒生指數當日大瀉3,021點，至周三曾低見19,260點的兩個月低位，如與本年高位24,874點相比，足足蒸發了5,614點。從技術圖表看，港股已掉入技術性熊市。

特朗普多次使出關稅等不平等措施，令全球主要股市瞬間掉進熊市，由於來得異常急速，相信亦已令走得不容易的全球經濟復甦之路變得更艱苦，通脹勢必加劇。被視為關稅戰頭號目標的中國，當然慘被牽連，令本已陷於苦戰的A股市場更是雪上加霜，滬綜指更創下5年來最大單日跌幅，深成指亦見去年9月以來新低。就連去年強勢的亞洲代表日經平均指數，連31,000點也曾一度失守，低見30,792點，創2023年10月以來新低。

說回是次全球股災的罪魁禍首特朗普所管治的美國，此次關稅措施能否將病入膏肓的美國經濟強行挽救，暫未見其利，但在股市則先見其害，道指曾一度跌穿38,000點，而納指更失守17,000點關口。最壞的是，美國「聰明錢」指數顯示，有資金正慌忙逃出美股市場。摩根大通報告指，全球避險基金及槓桿交易所買賣基金（ETF）於上周五拋售逾400億美元股票，計劃再出售250億至3,000億美元股票；另槓桿ETF亦有230億美元資金待沽，上述數據均顯示沽售對象大部分均屬科技股。

內地出招穩A股兼反擊 美股暴跌致使美國經濟變得滿目瘡痍，各界均認為美國經濟轉陷衰退的風險急增。可見今次特朗普的關稅制裁措施，使出的是「七傷拳」完全是損人不利己行為，令人費解。

另一邊廂，中央匯金於周一即時作出反應，出手托市，增持交易型開放式指數基金，更指出未來會持續增持，望維穩資本市場。同時，內地亦對原產於美國的進口商品連環加徵關稅，稅率從34%提高至84%，昨再進一步提高至125%。

雖然市場屢次傳出中美或將就貿易衝突重啟談判，可惜消息暫時只聞樓梯響。現時市場每天均是「流言滿天飛」，投資者不能盡信，不要胡亂相信未經證實的消息入市。由於全球股市經歷「黑色星期一」的股災後，已元氣大傷，現正處於養傷階段，建議投資者等待真正的好消息出台後，才部署入市策略。

（作者為註冊持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬