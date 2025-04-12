二手虧蝕：淘大兩房劈至480萬轉讓 貶逾13％

近日二手交投回落，細價樓業主繼續要蝕讓搶客，牛頭角上車盤淘大花園一個兩房單位，減價後以480萬元售出，持貨逾7年帳面貶值約13.5%。

美聯黃遠基表示，上述單位為F座高層7室，實用面積約375方呎，最近叫價490萬元，減價10萬元，即獲同區上車客購入，呎價約12,800元。原業主於2017年11月以555萬元購入，帳面虧蝕75萬元離場。

新界細價樓上月交投轉旺，未能帶動樓價向上。市場消息透露，沙田河畔花園E座高層原則兩房單位，實用面積約242方呎，原業主早於2015年中購入，持貨已近10年，剛以348萬元轉手，較叫價低10萬元，呎價約14,380元，期內帳面損手35萬元，樓價蒸發約9.1%。

OMA OMA呎售僅八千 世紀21天生置業鄭少坤指，屯門掃管笏OMA OMA 2B座低層F室，實用面積約351方呎，屬一房設計，叫價310萬元，獲同區用家洽購，累減29.2萬元，以280.8萬元成交，呎價約8,000元。呎價料屬項目低位。據了解，原業主2019年7月購入，持貨近6年帳蝕182.1萬元，貶值約39.3%。

將軍澳仍為蝕讓重災區。中原關偉豪稱，峻瀅II第1座高層G室，實用面積約503方呎，以540萬元成交，呎價約10,736元，原業主於2015年6月以606萬元購入，持貨近10年帳面仍需蝕66萬元。

LP6三房6年輸262萬 該行黃靜娟表示，日出康城LP6的3座高層E室套三房戶，擁海景，去年底放盤，降價155萬元，同區租客以1,045萬元購入，呎價約14,335元。原業主持貨近6年，帳蝕262.2萬元。

此外，部分業主擴大減幅出貨。中原林恩信指，荃灣全‧城滙7座高層D室兩房戶，原業主見中美關稅衝突持續升溫及出現股災，減價100萬元，以855萬元沽出，呎價約16,317元，低市價近4%。