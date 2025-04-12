豪宅市況：外籍客購寶翠園兩房 涉千二萬 18年倍賺

二手豪宅成交持續，西區寶翠園兩房單位減價近百萬元，獲外籍買家以1,202萬元購入，呎價逾18,000元，單位約18年升值逾一倍。

中原甄忠發透露，近日市場雖籠罩不明朗因素，但上述單位買家無懼股市波動，趁機撈底入市；該物業為3座低層H室，實用面積659方呎，早前以1,295萬元放售，現以呎價約18,240元沽。據了解，新買家心儀中西區生活氛圍，由外區遷入。原業主沽出物業帳賺617萬元。

另外，利嘉閣凌健朗稱，西半山百合苑中層A室，實用面積約431方呎，屬一房間隔，單位附有裝修，原以628萬元放售，有區內租客睇樓後洽詢，最終以576萬元買入，呎價約13,364元。原業主1997年買入單位，現升值約55.7%。

傲瀧四房跌價37% 近年落成的豪宅頻錄蝕讓。世紀21奇豐廖振雄表示，清水灣傲瀧8座地下單位，實用面積1,701方呎，為四房雙套連工人房間隔，叫價2,600萬元放盤，累減162萬元，以2,438萬元成交，呎價約14,333元。原業主持貨逾6年帳輸1,451萬元，跌價約37.3%。