公居屋成交：良景邨未補價賣71萬 9載新低

公屋單位再錄低於「一球」成交。屯門良景邨一房單位於未補價第二市場累積減價約21.1%後，僅以71萬元沽，料屬屋苑2016年3月後新低價。

祥益黃文樂表示，上址為良偉樓低層17室，實用面積約264方呎，去年10月叫價90萬元放售，綠表客為鄰近家人居住，洽商購入單位，終獲減價19萬元承接，成交呎價約2,689元。根據香港房屋委員會資料，2016年3月有同面積單位以66萬元售出，為屋苑對上最低做價紀錄。

悅湖三房綠表售378萬 同區居屋都錄多宗減價成交。該行黃慶德指，悅湖山莊14座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主於兩年前為單位重新裝修，現叫價420萬元放售，區內綠表客參觀單位後，有感可即時入住，再獲減41.2萬元，以378.8萬元第二市場價購入自住，呎價約6,399元。

祥益古文彬亦稱，兆康苑H座低層8室兩房戶，實用面積約429方呎，於已補價自由市場放盤，原業主增加議幅後，減價7萬元，獲區內客以303萬元買入自用，呎價約7,063元。