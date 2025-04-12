餘貨盤出招谷銷情

長實地產高級營業經理梁焯鏗表示，#LYOS的全新計劃，買家繳付5%臨時買賣合約，之後60天內繳付5%加付訂金，其餘90%樓價需於90天內繳付，並提供成交價90%的第一按揭安排，按揭年期為兩年，期間毋須支付利息。

名日‧九肚山三房1619萬沽 而首23個月每個月償還指定金額的本金，當中開放式單位每月3,500元，一房戶每月4,500元，兩房戶每月5,800元。

資料顯示，買家須於第一按揭年期完結時或之前還清所有第一按揭貸款額。同系的沙田名日‧九肚山，最新售出第2座3樓B室，為實用面積1,053方呎三房戶，成交價1,619.7萬元，呎價約15,382元，買家為專才，採用九成按揭90天成交付款計劃入市。

年初減價重啟銷售的傲華，昨加推價單5號，提供16伙，折實平均呎價約20,857元，當中指定8伙兩房單位設額外3%折扣及最多10%現金回贈。協成行發展副董事總經理方添輝表示，該批單位將安排於下周二以先到先得形式發售。

上述單位涵蓋開放式至兩房，其中6伙為連平台特色戶，折實價377.7萬至1,021.7萬元。買家若選購指定8伙兩房戶，並提前於90天或60天內完成交易，享額外5%或10%回贈。以6樓F室為例，實用面積456方呎，扣減回贈後折實價降至約754.38萬元，呎價約16,543元。

VAU Residence加推17伙 萬科香港發展的何文田VAU Residence亦加推17伙開放式單位及一房戶，折實平均呎價約22,696元，折實價471.4萬至639.7萬元。另於下周二發售6伙。