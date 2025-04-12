簡訊一覽
●權益披露料資顯示，李嘉誠於4月7至9日，分別在場內增持長實集團(01113)115萬股、176.2萬股及45萬股，合共336.2萬股，每股均價分別為29.81元、29.3元及28.45元，持股量由10.7%升至10.8%，估計增持行動涉資近一億元。長實昨日收報29.25元，跌1.01%。
●粵海置地(00124)發盈警，預期集團截至今年3月底止3個月將錄得虧損不多於1.7億元，較去年同期虧損為約一億元有所擴大。
●HKTVmall母企香港科技探索(01137)3月平均每日訂單數量按月微增0.2%至4.59萬張；平均訂單值按月跌3.2%至479元；平均每日訂單總商品交易額亦跌3.1%至2,200萬元；獨立客戶數目按月增6.6%至59.9萬名；每月活躍HKTVmall應用程式使用者按月增7.6%至160.9萬名。
●OSL集團(00863)宣布，與企業級質押基礎設施供應商Kiln達成策略性合作夥伴關係，將提供以太幣（ETH）質押服務，通過與Kiln的穩健API基礎設施無縫整合，OSL的託管平台預期將為機構客戶提供安全且高效的質押服務。
●北京首都機場(00694)今年首季累計飛機起降為10.77萬架次，按年增1.9%；旅客吞吐量1,671.6萬人次，按年增2.1%；貨郵吞吐量34.51萬噸，較去年同期少0.2%。單計3月，首都機場飛機起降架次錄36,719架次，按年增1.7%；旅客吞吐量近558.2萬人次，按年增2.1%；貨郵吞吐量則增6%至12.36萬噸。
●瑞士製藥公司諾華表示，將在未來5年之間在美國投資230億美元（約1,794億港元）興建6個新的生產廠房和研發設施，以及擴張部分現有設施，料可創造4,000個新職位。
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