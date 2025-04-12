多國銀彈自救 葡萄牙885億撐經濟

4月短短不足10個交易日，美國關稅急轉彎，足以反轉全球金融市場，由於事態嚴重，多國紛紛緊急開會打造自救方案。葡萄牙政府昨宣布，推出高達100億歐元（約885億港元）自強計劃，以應對外圍挑戰，目的在於幫助企業提高競爭力及增強出口，以至當地經濟的國際化發展。

葡萄牙總理蒙特內格羅指，一籃子方案包括86.85億歐元的新融資、12億歐元的出口信用擔保及撥款，並撥兩億歐元用於鼓勵企業開闢海外市場。

韓撥486億支援出口業 南韓方面，經濟副總理兼企劃財政部部長官崔相穆主持召開會議，決定為出口企業額外撥款9萬億韓圜（約486億港元），支援應對美國關稅措施。其中，3萬億韓圜啟動「危機應對特別貸款項目」，為中小企業和中堅企業提供低息貸款；向大企業出口提供兩萬億韓圜，而向大企業供貨的中小企業更獲提供3萬億韓圜資金支持；一億韓圜推出「出口渠道多元化金融方案」。以及在上半年內設立一萬億韓圜「供應鏈穩定基金」。

崔相穆更強調，政府應該果斷採取符合當前嚴峻形勢的扶持措施，尋找貿易、產業、供應鏈變化等問題的根本性對策。為此，當局將新設一個經貿有關部門應對小組，顯然對美國新關稅政策持高度戒備的狀態。