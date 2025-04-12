英GDP按月升0.5%勝預期 鎊匯揚

英國2月國內生產總值（GDP）意外地按年和按月升1.4%和0.5%，顯著高於市場預期的0.9%和0.1%。由於2月數字仍未反映美國本月才公布的新關稅影響，故市場對英國經濟前景態度仍十分審慎，預測下月英倫銀行將會減息四分之一厘來提振經濟。英鎊兌美元昨日曾漲逾1%，升穿1.3關口，曾報1.3145；英鎊兌港元曾報10.1901。

英國國家統計局（ONS）發言人表示，2月經濟增長遍及服務業和製造業，服務業產出增長0.3%，是拉動當月GDP上升的最大貢獻者，同期製造業產出增長1.5%，建築業產出升0.4%。

GDP做好理應為去年7月才上台的工黨政府打下強心針，惟英國財政大臣李韻晴稱，「不能自滿」，因近幾周世界經已轉變。她說：「當局將保持務實態度，尋求與美國達成符合我們國家利益的最佳協議。與此同時，我們將堅持不懈地努力推動經濟增長，為勞動人民提供保障，促進英國的復興。」

英倫銀行暫停出售長債 事實上，美國關稅打亂了英國央行的縮表計劃。伴隨着鎊匯攀升，英國國債孳息率亦見飆升，英倫銀行在市場壓力下不得不暫停其量化緊縮（QT）計劃。該央行表示，鑑於「近期市場波動」，將於4月14日出售7.5億英鎊的短期債券，而不是按照原定計劃拍賣6億英鎊長期國債。央行發言人解釋，此為「預防性」措施，而央行計劃在下一季出售這些長期債券。英倫銀行原定從2024年10月起的12個月內，把國債持有規模削減1,000億英鎊，其中包括130億英鎊的主動出售部分。

同日ONS亦公布2月貿易數字，進口升5.9%至504億英鎊，出口跌0.1%至308億英鎊，貿易逆差196億英鎊。其中2月英國對美國出口增長約7%至59億英鎊，不單是連升3個月，也是自2022年11月以來最高水平。當月英國對美國貿易順差7億英鎊。分析員相信，是因為各進出口商怕關稅大棒，提前將貨物運至美國所致。