新興市場上月走資1333億 年半最嚴重

美國總統特朗普祭出對等關稅前夕，新興市場資產遭拋售。國際金融協會（IIF）統計顯示，上月新興市場股票和債券合共錄得資金淨流出171億美元（約1,333.8億港元），為去年11月之後首現走資，並且是2023年8月以來最嚴重。

75%股票資金逃離中國 單計股票，新興市場錄得資金淨流出達124億美元，其中幾乎75%（超過90億美元）是逃離中國。債券方面，中國錄得資金淨流出67億美元，反觀新興市場其他地區的債券錄得資金淨流入19億美元。

IIF指，上周四亦即特朗普宣布對等關稅措施後不久，新興市場股債走資情況已緩和，本周更有資金流入，反映市場應該是提早為新興市場資產計入關稅戰這個結構性轉變，問題是政策前景充滿不確定性，且息口高企，市場情緒仍不穩定，並相信中國人民銀行容許人民幣貶值，將令亞洲區貨幣偏軟。

由於美元急挫為新興經濟體帶來喘息空間，印度盧比昨回升0.29%。印度股市昨日復市後亦做好，升1.77%，收報75,157點，原因是特朗普日前暫緩執行中國以外的新加徵關稅，以及印度央行本周宣布減息、兼預期本財政年度（2025年4月至2026年3月）的通脹率會降至4%，意味着貨幣政策會對風險資產更為有利。

大行撐印度股票抵買 券商富瑞將印度在其亞太區（日本除外）模擬倉中的權重提高兩個百分點，理據不僅是央行放鴿，還有上市公司業績對中美兩國的敞口均相當有限，以及油價回落。

分析指，因為DeepSeek爆紅而沉寂一段時間的「沽中國，買印度」交易會再度活躍，一來印度股票估值回落到近3年來最便宜的水平；新貿易格局下，全球會傾向降低對中國製造的依賴，對印度有利。

總部在美國的凱悅酒店集團（Hyatt）同樣看好印度前景，指印度是集團擴展亞太區業務的重要一環，印度人口增長、城鎮化快速，旅遊意欲提高，均為集團投放更多資源發展印度市場的原因。分析指，不僅凱悅，很多跨國消費企業都不太擔心印度近期消費開支減少，反而加碼投資，捕捉中產階層壯大的機遇。