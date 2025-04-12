摩通上季多賺一成

炒房股票生意飆47% 併購活動降溫 游走政商之間的華爾街金融大班幾乎眾口一詞，說美國總統特朗普放寬監管的施政方針會令投資銀行生意興隆。不過，這位狂人正式上場後帶來的更多是驚嚇，摩根大通和摩根士丹利的首季業績，似乎更多由股市波動所推動。如今他們對經濟前景的看法已轉趨保守，曾言「第三次世界大戰已開打」的摩通行政總裁戴蒙直言「經濟正面臨相當大的動盪」。

截至今年3月底止季度，摩通及大摩投資銀行費用分別按年升11.46%及7.67%。其中，顧問費用分別升16.05%及22.12%，至6.94億美元及5.63億美元，抵銷股票承銷收入倒退的影響。戴蒙仍對特朗普的經濟方針抱有希望，指其稅務改革及放寬監管是美國經濟的潛在利好，但坦言由於前景不明朗，客戶併購「縮沙」。

大摩去季純利升27% 不過，顧問費用對大行生意的貢獻實在有限。摩通上季按年多賺10.48%至143.88億美元，勝預期，更多由市場轉趨波動所致，炒房部門錄得股票市場收入按年跳升47.54%至38.14億美元，對於推動非利息淨收入按年升16.89%至220.37億美元有明顯作用。

大摩亦有類似情況。上季炒房部門的股票市場收入按年大增45.24%至41.28億美元，直言「市況更為波動，客戶（交投）活動活躍，經紀及衍生工具尤為出眾……造就股票市場收入破紀錄」，並點名亞洲區特別標青。該行上季多賺27.28%，勝預期。

至於聯儲局減息對美國銀行股的影響各異。股神巴菲特昔日愛股富國銀行上季淨利息收入按年下跌3.42%，反觀摩通仍按年上升8.27%至232.72億美元，撇除炒房部門後約為226億美元，按年跌約2%。

期內，摩通生息資產淨收益率（淨息差）為2.58%，撇除炒房部門後為3.8%，更能反映貸款、投資及存款活動盈利能力，過去9年游走於3.79至3.86%之間，可見就算美國加息周期早已過去，其賺錢能力仍相對穩定。上季貸款資產平均餘額約1.339萬億美元，按年升2.12%。

戴蒙︰藍籌股盈測勢削 銀行帳簿往往反映經濟好壞。摩通上季信貸減值撥備按年飆逾75%，主要來自信用卡，好在逾期還款率（90天以上）按年持平在1.16%，雖遠高於2022年首季的0.54%，過去6季大致穩定，富國則回落至1.46%。

然而，戴蒙關注關稅戰的潛在衝擊，並再對美國財政赤字與通脹高企示警，直言「藍籌股盈利預測勢將下降，大批管理層會調低業績指引」。正代表美國「接收」巴拿馬運河兩個港口營運權的貝萊德行政總裁芬克亦稱，客戶與集團的交流充斥着對金融市場和經濟的不安。

美資大行今年首季業績概覽