關稅不利港寫字樓零售住宅
由美國發起的全球貿易戰，或將對香港地產業造成破壞。投資銀行花旗發表研究報告，表示貿易戰下貿易物流業面臨不確定性，香港的「超級聯繫人」地位受挑戰。關稅對香港寫字樓及零售物業帶來負面影響，並間接波及住宅市場。
該行解釋，本次美國對全球徵收關稅，目標之一是防範轉運避稅，或削弱香港作為全球貿易樞紐的能力，打擊寫字樓需求。數字上，涉及貿易的物流業佔香港生產總值（GDP）約19%、佔就業16%。而2024年內地佔香港貿易額就達51%，其餘49%中，亦有5.3%貿易間接受貿易協議談判影響。另外，香港對美出口約26億美元小額包裹則佔對美出口6.8%、佔總出口0.4%。
花旗倡重塑超級聯繫人
在聯繫匯率之下，花旗認為，香港跟隨美國實質利率高企，一方面，港府對受關稅影響行業財政支援或受外匯儲備限制；另方面，在租金收入未如理想之下，長期高利率對商業房地產業主帶來負擔，或引發銀主盤拍賣漸多。該行建議，在逆全球化趨勢下，香港需要重塑「超級聯繫人」定位並尋找新產業。
另一投行摩根大通日前則稱，貿易戰下，香港地產板塊可能不像其他行業那樣直接受到重創，但經濟衰退的擔憂仍可能拖累樓市買家及消費者的信心，對香港樓市及零售銷售不利。短期內，投資者宜保持守勢，該行偏好股息確定性高的股票，對九龍倉置業(01997)保持審慎。九置昨日升0.93%，收報17.26元。
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