關稅不利港寫字樓零售住宅

由美國發起的全球貿易戰，或將對香港地產業造成破壞。投資銀行花旗發表研究報告，表示貿易戰下貿易物流業面臨不確定性，香港的「超級聯繫人」地位受挑戰。關稅對香港寫字樓及零售物業帶來負面影響，並間接波及住宅市場。

該行解釋，本次美國對全球徵收關稅，目標之一是防範轉運避稅，或削弱香港作為全球貿易樞紐的能力，打擊寫字樓需求。數字上，涉及貿易的物流業佔香港生產總值（GDP）約19%、佔就業16%。而2024年內地佔香港貿易額就達51%，其餘49%中，亦有5.3%貿易間接受貿易協議談判影響。另外，香港對美出口約26億美元小額包裹則佔對美出口6.8%、佔總出口0.4%。

花旗倡重塑超級聯繫人 在聯繫匯率之下，花旗認為，香港跟隨美國實質利率高企，一方面，港府對受關稅影響行業財政支援或受外匯儲備限制；另方面，在租金收入未如理想之下，長期高利率對商業房地產業主帶來負擔，或引發銀主盤拍賣漸多。該行建議，在逆全球化趨勢下，香港需要重塑「超級聯繫人」定位並尋找新產業。