碧桂園逾千億境外債 重組方案獲近30%支持

待協商完成後，協調委員會該等成員將進行內部程序，以取得簽立重組支持協議的相關批准，相關銀行持有或控制碧桂園3筆銀團貸款，未償還本金總額為36億美元。受限於重組支持協議的相關條款，在重組支持協議列示的相關截止日期之前簽署或加入支持協議的債權人，將在重組生效日期獲得同意費用。