碧桂園逾千億境外債 重組方案獲近30%支持
復牌近3個月的內房民企碧桂園(02007)境外債重組有新進展，佔其現有債券債務本金總額29.9%的專案小組已簽署重組支持協議，與7家知名銀行組成的協調委員會部分成員的協商亦接近完成敲定。同時該企明確表示，是次建議重組的範圍包括現有債務的範疇，整體未償還本金總額約140.74億美元（約1,097.7億港元），連同相關所有應計未支付利息。
待協商完成後，協調委員會該等成員將進行內部程序，以取得簽立重組支持協議的相關批准，相關銀行持有或控制碧桂園3筆銀團貸款，未償還本金總額為36億美元。受限於重組支持協議的相關條款，在重組支持協議列示的相關截止日期之前簽署或加入支持協議的債權人，將在重組生效日期獲得同意費用。
冀年底前完成 股價4連升
建議重組將涉及注銷現有債務，作為回報，碧桂園向債權人提供5個計劃對價選項，目標是今年底前完成重組。完成建議重組後，公司控股股東計劃擬動用約11.5億美元股東貸款，以提供額外支持，進一步消除11億美元債務，並展示控股股東對公司長期業務價值的信心。
受消息刺激，碧桂園股價昨日收漲2.32%至0.44元，連升4日，累計升幅逾15.78%，惟全周仍挫1.12%，連續兩周受壓。
時代中國(01233)公布，就建議重組境外債務一事，高等法院押後聆訊至5月27日。
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