長江生科復牌飆27% 申癌症疫苗專利
長江生命科技(00775)停牌一日後，昨日復牌股價最多飆逾四成一，高見0.68元，全日收報0.61元，升27.08%，成交額約3,173萬元。公司在開市前公布，其針對滋養層細胞表面抗原2（TROP2）的新型癌症疫苗，在臨床前階段實驗室測試中取得良好的早期成果，並已為該疫苗分別提交申請香港之原授標準專利及美國之臨時專利。
該企披露，總體而言，在5項研究中，當小鼠接受TROP2候選疫苗治療時，有4項顯示達到100%的腫瘤生長抑制，而餘下的一項研究顯示腫瘤生長抑制率約為80%。公司認為該癌症疫苗成功商品化可為公司帶來潛在的重大經濟效益。有關該癌症疫苗數據預期於即將舉行的各癌症會議中發表。
料股價已反映利好消息
長江生命科學總監杜健明認為，TROP2是一種令人振奮的治療標靶，於針對三陰性乳腺癌之動物試驗顯示，該疫苗100%有效抑制腫瘤生長，展現前所未見的成功抗癌效能，期望該癌症疫苗能迅速進展至臨床研究階段，以盡早帶來腫瘤治療新方向，並造福病患，相信有助病患在治療後防止癌病復發。
股票分析員表示，相信新癌症疫苗對公司的利好已反映在昨日股價上，再加上該股平日成交額大部分時間都在幾十萬至幾百萬元左右，流動性相對較低，投資者未宜高追。
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