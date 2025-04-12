長江生科復牌飆27% 申癌症疫苗專利

該企披露，總體而言，在5項研究中，當小鼠接受TROP2候選疫苗治療時，有4項顯示達到100%的腫瘤生長抑制，而餘下的一項研究顯示腫瘤生長抑制率約為80%。公司認為該癌症疫苗成功商品化可為公司帶來潛在的重大經濟效益。有關該癌症疫苗數據預期於即將舉行的各癌症會議中發表。