商湯：優化算法提升國產晶片競爭力

楊帆坦言，雖然現階段國產晶片在性能上未能完全取替英偉達，但在性價比方面有所提升；強調AI基礎設施不僅是算力，而是為客戶提供實際使用服務即可。

隨着DeepSeek的出現為中國帶來市場教育，雖然單次運算成本有所下降，但整體使用量大幅飆升，未來會持續增加公司算力；他又認為企業在地化使用生成式AI有很大商機，尤其是一體化解決方案。

國產晶片應用方面，他透露，集團早年與晶片廠商、龍頭平台廠商、高校等結成聯盟，推動行業的標準化，加速國產晶片生態圈的形成。

加強AI與下游行業融合 隨着AI技術快速發展，他認為，通用的AI模型需要與具體應用場景相結合，才能實現真正的商業化，集團未來將致力於AI與下游行業需求進行深度融合，以便創造更大的商業價值。

展望未來，推動傳統產業智能化為重大商機，尤其是將傳統工業、製造業、金融等，和科企的智能化升級；集團亦會集中在商業端投入更大的精力，助內地經濟提升效率和質量。

目前商湯整體仍錄虧損，楊帆稱，實際上許多業務已有盈利，公司近年亦轉用輕資產模式，節省現金流，惟礙於多模態模型的投入仍較大；首席執行官徐立亦補充，預計明年可以實現經調整盈利。