霸王茶姬母企赴美IPO擬籌32億

中美兩國關係風雨飄搖，又傳出特朗普政府考慮將美國上市中概股除牌之際，經營連鎖店霸王茶姬的茶姬控股披露美國首次公開招股（IPO）細節，該企發售1,468萬份美國預託證券（ADR）股份，每份發行價介乎26至28美元，集資額最多為4.11億美元（約32.06億港元），上市估值料達51億美元（約397.8億港元）。

SHEIN英上市待中證監批准 文件顯示，茶姬創立於2017年，去年商品交易總額（GMV）有294.57億元（人民幣‧下同），按年上升1.72倍。不過，單計去年第四季該企同店銷售卻出現下跌，跌幅為18.4%，中國門店平均每月GMV為45.6萬元，按年跌20.55%。截至去年12月底止，霸王茶姬於全球合共有6,440家店舖，按年增83.42%，其中公司自營店數目有169家，特許經營店有6,271家。

此外，快速時尚網購平台SHEIN據報其倫敦IPO計劃已獲英國金融操守局（FCA）批准，但尚未獲得獲得中國證監會發出報備文件，惟該企最新估值約500億美元。

美傳考慮推進中概股退市 有關中概股退市方面，有消息指特朗普政府正朝可能將中國上市公司股票由美國交易所退市的方向邁進，而即將上任的美國證券交易委員會（SEC）主席阿特金斯（Paul Atkins），可能會在上任後處理退市問題。消息又稱，如果中概股公司不允許審查會計底稿，以及披露與中國政府的關係，美國法律將會允許將其除牌。

瑞銀最新推算，目前約有230隻中概股在美上市，在美國的總市值敞口為4,600億美元，低於2021年底的1.1萬億美元，估計在美上市的中概股退市擔憂重燃，惟這次影響較細，但中美關係未來走向充斥不確定因素，可能會在短期內令中概股股價承壓。