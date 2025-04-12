美車廠成本恐年增8424億

3大製造商當殃 每輛進口車平均關稅6.7萬 美國總統特朗普祭出的25%進口汽車關稅本月初生效，分析指除了傳統造車大國譬如日本、歐盟等受衝擊，就連美國本地車企亦遭受波及。美國汽車研究中心（Center for Automotive Research）一項分析發現提及，特朗普的汽車關稅將令美國汽車製造商年內成本增加近1,080億美元（約8,424億港元），變相是「偷雞不成蝕把米」，損人而害己！

聚焦美國3大傳統汽車製造商，即福特汽車（Ford）、通用汽車（GM）以及佳士拿母公司Stellantis在新稅開徵之下的影響。美國汽車研究中心推算，3家企業在美國生產每輛汽車的進口零部件，平均會被徵收4,911美元（約3.83萬港元）稅款，而進口汽車每輛平均將被徵收8,641美元（約6.73萬港元）關稅。

據悉，關稅已經促使美國汽車製造商調整生產方式，其中通用汽車增加了印第安納州工廠的卡車產量，Stellantis則暫時關閉墨西哥和加拿大各一座工廠。

高盛料賣車減近百萬輛 另向來有「美國汽車之都」之稱、又是福特和通用總部所在的底特律，有指一班車廠員工都正在勒緊褲頭，皆因擔心一旦關稅導致汽車價格大漲，市場需求驟減會引致裁員。車廠方面也開始囤積進口零組件，與供應商針對加價的行動角力。

投行高盛最新估計，在車價上漲壓力下，美國今年的汽車銷售將減少近100萬輛，銷售預測由原先的1,625萬輛降至1,540萬輛，明年預測也調低110萬輛至1,525萬輛，原因是關稅預計令汽車進口與生產成本增加數千美元，車廠也只能將部分成本轉嫁給消費者。高盛同時認為，美國新車價格於未來6至12個月將上漲2,000至4,000美元。

特斯拉在華停售兩款車 要留意，特朗普今輪的貿易戰將戰線焫至中國，對近年美國電動車新星、在上海設立工廠的特斯拉（Tesla）營運都有影響。特斯拉中國官網顯示，目前Model S及Model X車型不再提供單獨的「訂購新車」選項，頁面僅顯示有「查看現車」按鈕，同時其微信小程序帳戶也不再接受這兩款進口車型的新訂單，未知是否與關稅反擊有關。不過，另外兩款車型Model Y與Model 3仍有「立即訂購」選項。

至於中美兩國角力不斷，反而又變相拉攏中歐關係轉趨友好。事關歐盟委員會發言人最新稱，歐盟和中國已同意研究為中國製造的電動車設定最低價格，從而取代歐盟去年徵收的關稅。

大和升比亞迪淨利潤預測 內地方面，中國汽車工業協會（中汽協）數據顯示，今年首季內地新能源汽車出口量為44.1萬輛，按年增43.9%；新能源車產銷完成318.2萬輛和307.5萬輛，按年增50.4%和47.1%；整體汽車產銷分別完成756.1萬輛和747萬輛，按年增14.5%和11.2%。