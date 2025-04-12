EIA削今明年石油需求及價格預測

關稅戰導致全球經濟陰霾籠罩，能源價格前景不容樂觀。美國能源情報署（EIA）最新下調全球石油需求、平均油價的預測。該機構預期今年全球日均石油及燃料需求會增長90萬桶油當量，明年增長100萬桶；低於此前今明兩年各增長120萬桶的預測。至於油價方面，今年布蘭特期油價格預測亦下調8.55%至每桶67.87美元；明年則下調10.2%至每桶68.47美元。

EIA估計美國和全球石油產量將持續增長，其中，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）或會加快此前已宣布的增產步伐，而美國也可能將免除近期的能源關稅，以平抑通脹。按照估算，全球石油庫存將從今年中期開始上升，因為除了產能增長外，市場不確定性亦可能導致經濟增長放緩，從而令石油產品需求低於先前的預測。

紐約期油繼續於每桶60美元關口徘徊，周五曾高見61.11美元；布蘭特期油則見64.37美元，整體而言未見有明顯的反彈動力。

黃金高見3244美元破頂 另外，EIA關注一些受關稅措施所影響的能源商品，例如丙烷。由於中國是美國丙烷的主要進口國，該機構預計中國對美國商品徵收的報復關稅，會對丙烷價格構成重大下行壓力。雖然一些丙烷可能會找到新的出口市場，但整體出口需求仍然會減少，增加美利堅灣沿岸的庫存。