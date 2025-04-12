投行預警削華GDP預測 A股交投連減兩日

中美關稅戰火愈燒愈烈，各大投行一邊警示美國經濟衰退風險，一邊提示削減內地國內生產總值（GDP）增長預測的可能性，將大大削減投資者入市的信心。滬深股市周五主板成交額明顯縮量，僅錄1.34萬億元（人民幣‧下同），按日減少逾16%，連降兩日，且全周人民幣在岸價亦反覆下挫。

滬綜指全星期挫逾3% 儘管滬綜指連彈4日，昨收升0.45%，報3,238點，深成指亦升0.82%，深圳創業板指數更上漲1.36%，但經歷「黑色星期一」跌勢，過去一周累計，滬綜指重創3.11%，深成指及創業板指數更分別下滑5.13%及6.73%，整體跌幅僅次今年首周的表現，並連跌4周。

昨日由官方開出的人民幣中間價，為7個交易日來首次轉強，單日上調5點子，報7.2087兌每美元。人民幣在岸價下午4時半收報7.3245，大升184點子，之後更急升至7.2969；離岸人民幣亦一度升穿7.3算，高見7.2856。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強團隊發表報告指，新一輪貿易戰對內地經濟的影響遠超過2018至2019年，今年經濟增長面臨實質性下行風險，政策需加速推出，否則難以抵銷關稅衝擊；並預告不排除下調今年內地經濟增長預測，並預計人民幣第二季將提前下行，但不會大幅貶值。

大摩認為，中國及其供應鏈夥伴透過談判來降低關稅的難度較大，面對出口下滑和通縮加劇的影響，將拖累中國經濟增速合共1.5至2個百分點，現有政策包括廣義財政擴張及地方債務置換，將抵銷當中的0.8個百分點，鑑於中國可能推出的政策，卻不足以抵禦相關影響的衝擊，故該行予以今年4.5%的經濟增長預測，將面臨下行風險約0.5個百分點，意味可能低見至4%。

人行或放鬆匯率管控 同時，該行又指，今年底人民幣見7.5算的預測也面對適度下行風險，但估計人民銀行不會透過人民幣大幅貶值來抗衡關稅衝擊，因是次關稅加徵幅度遠超過2018至2019年，考慮到目前中國經濟基本面和中美利差的因素，人民幣大幅貶值可能導致資本外流。因此，人行可能只會適度放鬆對匯率的管控，並加大貨幣寬鬆政策來提振經濟，但仍會控制人民幣波動的節奏。