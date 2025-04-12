產經

恒指21000關得復失 後市勢續反覆

港股雖然連升4日，但全周仍累挫逾千九點。（中新社圖片） 港股雖然連升4日，但全周仍累挫逾千九點。（中新社圖片）
港股雖然連升4日，但全周仍累挫逾千九點。（中新社圖片）
外圍市況又再急挫，拖累港股昨日低開124點，報20,557點，之後一度跌237點，惟及後轉升，最多倒升445點，高見21,127點，最終收報20,914點，升232點或1.13%，連升4日，主板成交2,764億元。國企指數升1.73%，科技指數升1.8%，北水昨日錄淨流入116.93億元。
全周計，恒指仍累跌1,935點或8.46%。亨達財富管理董事總經理姚浩然指，港股走勢轉弱，預料後市較大機會在100天至250天移動平均線上落，即介乎19,537至21,190點之間徘徊。
摩通下調港交所目標價
藍籌股方面，昨日科技股個別發展，騰訊控股(00700)跌0.31%；阿里巴巴(09988)跌1.71%；美團(03690)跌1.3%；小米集團(01810)升2.78%；快手(01024)升2.27%。滙豐環球研究發表報告指，騰訊基本面穩固，美國關稅影響有限；公司遊戲業務在宏觀不確定性下展現韌性，以及管理層的質素有助維護投資者信心，故維持予其目標價630元及評級「買入」。騰訊將於5月14日公布首季業績。
金融股升跌不一，滙豐控股(00005)跌0.26%；友邦保險(01299)跌0.98%；中國平安(02318)升1.79%；香港交易所(00388)升1.82%。摩根大通指出，基於股票及衍生品交易量弱，故降港交所目標價10.5%至340元，重申「增持」評級。
晶片股受捧 華虹飆14%
憧憬國產替代加速，晶片股受捧，中芯國際(00981)升5.89%；華虹半導體(01347)更大升14%。手機設備股升幅亦顯著，比亞迪電子(00285)升6.11%；舜宇光學(02382)升5.38%；瑞聲科技(02018)升4.44%。
花旗發表研究報告指，將中興通訊(00763)今、明兩年每股盈利預測下調14至18%，看好其正從傳統電訊公司向計算基礎設施供應商轉型，長遠預料將有更多AI相關的產品和解決方案推出，計及即將來到的AI發展機遇，將目標價由19.8元上調至27.5元，評級維持「買入」。中興昨日收報21.8元，升3.07%。
另一方面，金價破頂，金礦股受捧，招金礦業(01818)、山東黃金(01787)及赤峰黃金(06693)升4至7%。
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