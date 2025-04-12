恒指21000關得復失 後市勢續反覆
外圍市況又再急挫，拖累港股昨日低開124點，報20,557點，之後一度跌237點，惟及後轉升，最多倒升445點，高見21,127點，最終收報20,914點，升232點或1.13%，連升4日，主板成交2,764億元。國企指數升1.73%，科技指數升1.8%，北水昨日錄淨流入116.93億元。
全周計，恒指仍累跌1,935點或8.46%。亨達財富管理董事總經理姚浩然指，港股走勢轉弱，預料後市較大機會在100天至250天移動平均線上落，即介乎19,537至21,190點之間徘徊。
摩通下調港交所目標價
晶片股受捧 華虹飆14%
花旗發表研究報告指，將中興通訊(00763)今、明兩年每股盈利預測下調14至18%，看好其正從傳統電訊公司向計算基礎設施供應商轉型，長遠預料將有更多AI相關的產品和解決方案推出，計及即將來到的AI發展機遇，將目標價由19.8元上調至27.5元，評級維持「買入」。中興昨日收報21.8元，升3.07%。
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