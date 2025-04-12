恒指21000關得復失 後市勢續反覆

外圍市況又再急挫，拖累港股昨日低開124點，報20,557點，之後一度跌237點，惟及後轉升，最多倒升445點，高見21,127點，最終收報20,914點，升232點或1.13%，連升4日，主板成交2,764億元。國企指數升1.73%，科技指數升1.8%，北水昨日錄淨流入116.93億元。

全周計，恒指仍累跌1,935點或8.46%。亨達財富管理董事總經理姚浩然指，港股走勢轉弱，預料後市較大機會在100天至250天移動平均線上落，即介乎19,537至21,190點之間徘徊。