法巴籲減持美股 看淡科企

環球股市調整之際，基金界亦開始調倉改變部署。法國巴黎銀行財富管理指出，目前關稅政策風險猶存，投資者仍需重新思考資產配置，由於關稅引發的通脹壓力、壓縮企業利潤，將美國股市評級「中性」下調至「減持」，尤其科技類股、消費類股將首當其衝，但仍看好英國、日本、中國、新加坡及印尼市場。

宜揸重現金等待撈貨 一些基金亦建議增加現金部署，保留實力等待入市機會。宏利投資管理亞洲區多元資產配置副主管兼高級組合經理Marc Franklin表示，雖然當前市況充滿挑戰，但隨着資產估值重設，市場的長期回報潛力正在上升。他認為，投資者應考慮維持較高的現金配置，從而在估值重設時把握新出現的投資機會。

他補充，若然美股的估值回落至長期平均水平，對美國及外國投資者而言，可望湧現大量投資機會。這個情況可為投資者提供策略性入市位，把握以較為有利的估值水平入市增強獲利機會，當市況回復穩定時，投資回報有望提高。

近期大市的回調之中，此前一直領漲的科技股亦受到重創。駿利亨德森投資組合經理Alison Porter則指出，科技產業的某些領域容易過度炒作，短期調整反而可能是好事，並且認為長遠增長潛力仍然巨大。她提醒，關稅對科技股的直接影響較小，主要是體現在通脹方面；加上科技及人工智能（AI）發展已成為國家優先事項，為未來提供增長空間。

另外，從歷史上來看，在經濟復甦初期，科技股往往表現優異。她說︰「許多科技領域現在已降至具有吸引力的水平，為長期投資者創造了機會，尤其是考慮到我們一直相信AI的下一波重大技術進步浪潮仍處於早期階段。」