美匯3載低 股債遭拋售

道指早段受壓 10年期債息高見近4.6厘 美國總特朗普的關稅大棒，敲醒了一直堅信美元資產的投資者。美國金融市場出現罕有的股、匯、債三殺，反映投資者正在用行動表達其立場轉變。美匯指數失守100大關，最低曾見99.01，創下逾3年新低，美元兌同為避險貨幣的瑞士法郎更創下10年新低。與此同時，美股、美國國債亦遭到拋售，外資於一周內淨沽出65億美元的美股；10年期美國國債孳息率昨日亦急彈至4.582厘，反映債價急跌。有基金經理亦警告，這反映市場開始質疑美元全球儲備貨幣的地位。

按照常理，當股市下跌之際，美債、美元作為避險資產，理應會受到追捧，但這次卻並非如此。美債與美元非但沒有因為股市下跌而上升，反而同步捱沽。安聯投資全球固定收益首席投資總監Michael Krautzberger表示，美國國債遭拋售，可能是反映出投資者的擔憂「美國經濟增長急劇放緩（或經濟衰退），會使本已不可持續的財政前景更加惡化」。更重要的是，美元同步下跌，或者表示市場正在質疑其全球儲備貨幣的地位。

首季188家大企申破產 美國前財長耶倫亦表示，特朗普的政策重挫了美國經濟，直言其表現「不合格」。她說︰「當特朗普上台時，美國經濟增長強勁，失業率低……我們本來有一個運作良好的經濟，但特朗普卻破壞了它。」她還指出，如果美國國債遭到大量拋售，可能會引發真正的金融動盪。

事實上，美國經濟在許多地方已展露出惡化的迹象。標普全球市場財智指出，今年首季共有188家大型美國公司申請破產，是2010年同期以來最高紀錄。該機構指出，隨着債務到期，資產負債表較弱的企業持續面臨挑戰，因為難以負擔再融資的高昂利息成本。

聯儲官員無意提前減息 多位聯儲局官員近日頻頻發聲，一再反覆強調會繼續觀察經濟數據，暫無意提前減息，並且強調關稅可能會引發通脹反彈，要防止物價失控。最近發表類似言論的包括達拉斯聯儲銀行行長洛根、波士頓聯儲銀行行長柯林斯等人。

美國股市周四亦再次大跌，道指全日收跌1,014點，納指亦大跌4.31%，回吐了周三相當一部分的升幅。而在周五早段，美股3大指數跌勢未停，道指曾跌338點，報39,255點；標指跌47點，報5,220點；納指跌159點，報16,228點。

最新數據顯示，美國4月密歇根大學未來一年通脹預期升至6.7%，遠高於前值5%，並且創下自1981年以來的新高；未來5年通脹預期亦升至4.4%；消費信心指數則跌至50.8，低於市場預期值的53.5，亦較前值的57顯著回落。另外，美國3月生產物價指數（PPI）按年升幅為2.7%，低過預期值的3.3%；撇除食品及能源後的核心PPI升幅則為3.3%，同樣是低過預期。

外資掟美股5日涉507億 與美債、美匯的下跌一樣，先前股市的拋售同樣由於外國投資者拋售。美國銀行報告指，於截至周三止的5個交易日內，外資沽售65億美元（約507億港元）美國股票；投資者亦從主動型股票基金中贖回213億美元。

美國政府官員刻意淡化股市大跌的影響，財長貝森特聲稱，股市有升有跌，並不是甚麼壞事。他此前曾把美股暴跌，歸咎於中國人工智能（AI）模型DeepSeek的橫空出世。白宮貿易顧問納瓦羅也表示，周四美股的表現只是前一日大漲後的回調，沒有甚麼大不了。

美匯指數向下 道指年內表現