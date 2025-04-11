侵關稅彈出彈入 美元信用難再拾

美國特朗普政府喊打喊殺，說好4月9日對各國生效的「對等關稅」措施，突然又暫緩執行90日，但已向美國作出反制行動的中國總關稅率加徵至145%。雖然全球股市急彈，但實際上已被美國反覆無常的關稅政策玩殘。堂堂大國，處理國際貿易重大事件手法如此兒戲，令投資者無所適從，美國債市表現也說明在種種原因下，資金開始對美元資產信心動搖。美國政客愛耍霸權「玩火」，非但危及美國經濟，更將對全球資金流向造成深遠影響。

美國漠視全球化下自由貿易體制框架，單方面無差別瘋狂加徵關稅，本就令全球經濟添上重大不明朗因素，令環球金融市場承受極大壓力。更甚是，美國的政策朝令夕改，白宮卻仍感覺良好，理所當然，頓令外界對美國政策的不安感更強烈。

實際上，今次白宮突然「煞車」，背後與美國債息飆升有關，這也許是貿易夥伴減持美債倉位，亦有可能是在市場憂慮美國通脹前景下調整美債投資策略。無論如何，美債息升意味美國債務利息成本上升，加深財政不可持續的危機，政策急煞車是自保之策，但也側面說明特朗普政府施政並未深思後果，話變就變，令各方心寒！

如今美國債台高築，財政不可持續是事實。特朗普說其關稅政策讓美國政府每日坐收20億美元關稅收入，但卻未有說出，自關稅措施公布後，美股跌跌不休，蒸發的財富價值，對市場信心的打擊，代價遠遠高於所謂的關稅收入，投資、消費、市場信心都減速，整個美國市場陰霾滿布，不見得有利吸引外來投資。

過去幾十年，美國通過貿易逆差發行美元，其他經濟體通過順差賺取美元，形成國際貿易與貨幣循環，並支持美元的鑄幣權。可如今美國不要逆差，大搞保護主義，更在俄烏戰爭中對俄國將金融武器化，頓令外界關注美元資產和美元主導的支付結算系統安全性，這幾年全球央行不斷增加黃金儲備比重，以分散美元資產風險，背後就是涉及美元信用的危機。

到底美國是要貿易順差，還是要美元國際地位，不得而知，但相信其貿易夥伴對公平維繫與美關係信心已受創；加上特朗普在內部進行的改革，勢拖低景氣。若美元不再是首選避險資產，作為長期避險資產的光環褪色，美債需求大減，美國發新債冚舊債就難以持續。

美國人選擇讓特朗普再次站上政治舞台，是要求變。美國在特朗普領導下，確實在發生巨變，連帶重大政策也是反反覆覆，變化莫測，其背後主軸是要向全球說明，世界運轉得看美國利益，好壞也由美國主導。國際上能否團結非美體系力量，抗衡不斷膨脹的美霸氣燄，中國誠然是焦點，而歐洲與亞洲諸地如何自處，也是關鍵。

至於這90日的暫緩期限，背後的重要考量是中美貿易談判。美國試圖搞分化，逼中國埋牆角。可別忘記，世界變局已開始，美國若未能駕馭變化，將換來美元信用加速敗壞，也將成為全球去美元化重要里程碑。