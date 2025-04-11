全球央行勢續掃 金價今年睇3400關

世界黃金協會發布的2024年《全球黃金需求趨勢報告》顯示，受全球央行增持及投資需求增長帶動，去年包括場外交易的全球黃金需求總量達4,974噸，需求總額達3,820億美元，兩者均創新高。

其中，全球央行去年加快購金步伐， 購金總量達1,045噸，連續3年超過1,000噸。當中，波蘭是各國央行中最大的淨買家，去年增近90噸黃金儲備。美國繼續是全球最多黃金儲備的國家，黃金儲備8,133噸，佔其外匯儲備比重接近75%。

投資需求方面，去年全球黃金投資需求按年增長25%至1,180噸，創4年新高，主要由黃金交易所買賣基金（ETF）推動。

金條和金幣方面，2024年全年需求量和2023年基本持平，達1,186噸。金飾則受到金價高企影響，全球金飾消費量較2023年下降11%至1,877噸；但金飾消費金額依然按年增長9%，至1,440億美元，反映消費者雖然因高金價降低了購買量，但在金飾的消費預算上並未減少。

ETF續支撐投資需求 在人工智能和電子產品用金量增長的推動下，2024年全球科技用金需求按年增加7%至326噸。去年黃金供應總量按年增1%至4,974噸，創新高。金礦產量和回收金的增長均推動黃金供應總量增加。

協會預計，2025年全球央行的購金需求仍將佔據主導地位，黃金ETF投資需求也將成為支撐黃金需求的重要力量。此外，全球地緣政治及宏觀經濟的不確定性將進一步強化黃金的財富保值與避險屬性。

永豐金證券（亞洲）研究部主管麥嘉嘉稱，2012至2024年的全球黃金需求年均複合增長率約1.6%，基本維持穩定。具體拆分這12年期間的黃金需求佔比，金飾消費佔比在44至55%的區間波動；金條和金幣消費在25至34%的區間波動；央行的購金需求佔比自2022年以來提升到20%以上。

她指在經濟下行壓力升溫下，黃金在中長期作為避險和美元資產替代角色的特性將逐漸凸顯，預計全球央行增持黃金的趨勢會延續。金價亦將繼續受惠於美國聯儲局潛在減息與通脹重燃。由今年第二季開始，黃金珠寶銷售將迎來低基數，行業層面有望迎來較明顯的復甦。她料2025年黃金的目標價格範圍大致在每安士2,850至3,400美元之間。

全球最多黃金儲備國家