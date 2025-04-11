理財Campus ：金飾金礦股 投資博得過？

國際金價在3月時屢創新高，連帶在港上市的黃金相關股份亦備受資金追捧。近期港股在內的環球股市因關稅戰大上大落，黃金概念股亦不能幸免，投資者應否趁低撈貨？不同金礦股和金飾股的業務有別，股價表現也有差異，投資者在買入前宜先仔細分析。

華珠寶需求增帶挈 此外，該公司通過線上和線下的無縫整合，提供便利的購物體驗。採用「自營+加盟」模式擴張內地市場，輕資產策略降低營運風險，同時提升區域滲透率。隨着消費者對珠寶產品需求增加，特別是在內地市場，六福有望受益於市場需求增長。

她指六福的往績股息率超過9厘，對於尋求穩定收入的投資者來說是有吸引力的選擇。股份目前的阻力位約在16元，支持位約14元。

集團截至去年底止季度各方面表現均優於前兩季。季內整體零售值按年跌幅收窄至6%，整體零售收入按年下跌9%，跌幅收窄主要由於內地市場第三季零售收入轉升27%，香港及澳門市場跌幅則收窄至20%。期內，集團整體同店銷售跌22%，其中香港及澳門市場跌24%，內地市場跌11%，對比前兩季亦有改善。

品牌內地轉型奏效 公司指，季內受宏觀經濟外部因素及黃金價格高企持續影響消費意欲。然而，黃金價格回穩及公司成功推行產品優化措施，內地、香港及澳門的同店銷售跌幅均有所收窄。其中，按產品劃分，黃金首飾及產品類同店平均售價維持韌性；珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾於內地的同店銷售跌幅呈收窄趨勢，香港及澳門相關同店銷售則增長33.7%。

麥嘉嘉指，周大福持續調整產品結構並優化銷售管道，中高利潤率產品銷售旺勢有望延續，推動盈利能力持續改善，而多元化的收入結構，黃金首飾佔營收約六成，鑽石與K金等高毛利產品比重持續提升，有助平衡市場波動風險，公司亦維持全年指引。

此外，公司自2024年啟動品牌轉型，於季內在內地開設了兩家新概念店，分別位於西安及深圳，並稱已取得初步成功，銷售效益高於店舖平均水平。再者，集團優化零售網絡，強化高端形象。中國年輕世代黃金消費佔比從2016年16%躍升至2022年59%，預料周大福透過設計年輕化與保值屬性，持續受惠此趨勢，股價目前阻力位約在9.9元，支持位約7.8元。

摩根士丹利指出，儘管內地珠寶市場宏觀條件仍然疲弱，惟該行近期的消費者調查發現，黃金飾品快速增長是產品升級、對寶石的需求改善，以及高端化趨勢所致，而高級黃金產品快速崛起，反映消費者願意為優質工藝和設計支付溢價，預期有利高級本地品牌及外國奢侈品牌，從大眾品牌和無品牌珠寶手中奪取市場份額。該行把周大福的目標價由8.3元升至10.5元，評級由「與大市同步」升至「增持」。

業績後，花旗把紫金今年純利預測上調2%至394億元人民幣，明年則下調11%至449億元人民幣，並將紫金目標價由21.9元上調至24.4元，維持「買入」評級。

此外，摩根士丹利把紫金新增入其亞太區（撇除日本）焦點股名單，因為看好公司的黃金覆蓋及內地強勁的銅需求。大摩預計，紫金礦業在2024至2026年期間的銅產量將會實現約3%的年均複合增長率，並且對供應中斷和內地強勁的銅需求具有敏感性。

併購助提高銅金產量 紫金近期進行的併購活動包括4個黃金項目、3個鋰項目和一個鉬項目，將支持公司進一步提升黃金產量，並開拓包括鋰和鉬在內的新產品領域。

麥嘉嘉指，隨着卡莫阿三期改擴建爬坡達產、巨龍二期改擴建工程、海域金礦每日12,000噸採選工程等核心增量項目發力，相信有利公司核心的銅金產量上升。另外，紫金收購藏格礦業股權後，在鋰、鉀等品種上形成優勢互補，構築新的利潤增長點。她指紫金目前的股價阻力位約在17元，支持位約在14元。

股價上望16.7元 麥嘉嘉稱，集團於2024年新增金資源量261.16噸，截至去年底，公司金資源量達1,446.16噸，可採儲量為517.54噸，雄厚的資源儲備為公司未來的持續生產與業績增長築牢根基。集團黃金總產量增長，主要得益於集團境外收購礦山及冶煉加工金產量增加。

公司早前公布擬配售最多1.4億股新H股，相當於經擴大已發行股份及H股總數約3.95%及4.86%，每股配售價14.16港元。她指招金一直以來堅持投資併購與探礦增儲並舉的策略，近日宣布與紫金簽訂增資協議，為海域金礦建設注入動力，海域金礦將進一步提升招金礦業的黃金儲量及產量。股價目前的阻力位在16.7港元，支持位在13.6港元附近。

麥嘉嘉指，靈寶黃金作為內地第二梯隊礦企，金錠銷售佔比超過90%，直接受益於金價上漲。金價近期突破每安士3,100美元，料可進一步提升公司毛利率。此外，公司產品結構包括金錠、飾品，覆蓋消費與投資市場，擁有多元化收入來源。

手數降 股價17載高 她指公司自3月6日起每手改1,000股，將降低每手買賣單位之價值，有助增加H股流動性，並可擴大股東基礎，股價昨日再創逾17年新高，收報8.16港元；支持位約6.5港元，阻力位約9港元。