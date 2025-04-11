板塊分析：醫療產業抗波動能力強

美國總統特朗普的關稅政策造成近期全球股市大幅波動，從目前課徵關稅清單來看，醫療產業影響程度相對較低。事實上，醫療產業屬於較具穩定的資產及價值特性，中長線而言，可透過相關產業基金作定期定額投資。

據了解，美國製藥公司從加拿大與中國進口的最終藥品，佔製藥產業總金額比重不到4%；至於來自中國進口原材料藥品佔總金額比重為兩成左右，主要供應生產仿製藥，故相信關稅對產業的進口成本影響幅度約1%左右。

惟需注意的是，醫療器材部分廠商影響可能高於醫藥產業，因為某些美國醫療器材公司在受關稅影響的地方如墨西哥設廠，有關企業因關稅增加成本而影響盈利。不過，有投資銀行估計，關稅對美國大型醫療器材企業每股盈餘影響程度為0.4至6.4%左右，相信其影響幅度屬於可控。

人口高齡化帶動醫藥需求 全球人口高齡化讓醫療產業需求趨升，加上人工智能（AI）對行業的應用，醫療手術及醫療器材的需求將保持穩定增長，包括慢性病檢查、機械人手術、心臟儀器及遠程醫療等。有研究估計，至2027年前，醫療器材產業營收將由400億美元增至700億美元，年均複合增長達15%。

事實上，醫療及醫藥產業具有剛性需求，有統計指出，在金融海嘯期間美國出現經濟大幅衰退時，很多負責製藥的生物科技公司營業收益率仍可保持在三成以上，現金流亦同步穩健持續增加，顯見藥品及醫療的需求不太受經濟周期影響。

目前，全球在高關稅衝擊的形勢下，醫療及醫藥產業的防禦性較為明顯，可發揮抵禦效果。受經濟及利率不確定性影響，有關產業也會受波及，但相信大型製藥公司的併購交易不會因為市場震盪而停止，預期仍可為業內的中小型企業帶來機遇。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊