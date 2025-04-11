行業剖析：關稅戰對半導體衝擊待浮現

美國新宣布的關稅帶來了自疫情初期以來未曾見過的不確定性和波動性，如果這些稅率最終確定的話，市場實際上可能未及反應，因為這會對全球消費和貿易產生潛在的連鎖影響。

現時將此視為更廣泛談判的開始，而非明確的政策終點。新關稅就如所述代表了一種「比預期更糟糕」的情景，顯然對全球增長和股市估值都只帶來負面影響。

電子產品成本勢提升 在現階段，對於包括銅、製藥、半導體和某些木材產品在內的主要產業有例外條款，這有助於減輕即時影響。半導體尤其是在高度整合的全球供應鏈中運作，許多關鍵的製造和組裝步驟都在美國境外進行，可降低直接風險，因此，對台積電和ASML這樣的公司影響相對較少。去年只有約16%的ASML設備出口到美國，而台積電的大部分晶片在被整合到智能手機和個人電腦等終端產品之前，會先送往亞洲的組裝中心。雖然直接影響可能有限，但更廣泛的影響例如消費電子產品的成本上升，隨着時間的推移可能會逐漸加劇。

縱使對人工智能（AI）基礎建設的長期發展持正面看法，但隨着更多關稅的細節浮現以及全球經濟衰退的可能性增加，短期內可能會對投資組合有所調整。

尚渤投資