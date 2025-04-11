大行觀點：貿易亂局下挖掘投資機會

美國實施的關稅規模比預期更激進，是否已達到市場不確定性的高峰？可能還沒有。眾所周知，美國總統特朗普習慣在政策上翻來覆去，並以此作為談判的工具。因此，目前對於這些措施將維持多久持懷疑態度。事實上，這一點正是特朗普所暗示的，他提到如果其他國家降低對美國產品的貿易壁壘，關稅率可通過談判降低。果然，政策落實不足一日後，特朗普宣布暫緩大部分國家新關稅90日。

物價上漲影響延後顯現 從企業的角度來看，鑑於持續的不確定性，它們目前不太可能承諾大量的資本支出投資。供應鏈在一夜之間受到打擊，但供應商或需要數年才能從美國找到採購的原料。與此同時，多數製造商可能會將較高的生產成本轉嫁給消費者。留意到消費者在去年底先發制人，消費數據強勁，但物價上漲對購買力的影響可能會在今年後期才顯現。

從利率的角度來看，美國聯儲局將關注經濟增長因素而非通脹衝擊，尤其是在勞動市場出現疲弱迹象的情況下。過往，聯儲局一直高度關注勞動市場的發展。

整體而言，由於美國製造業規模相對較小，商品替代的可能性有限，這表示企業將把部分關稅影響轉嫁到消費者身上。

當波動性增加時，信貸投資機會就會增加，現已開始看到其中的一些機會。就目前而言，偏好不受貿易緊張局勢直接影響的行業，例如基本面非常強勁的銀行。預計投資銀行將從市場波動中賺取豐厚利潤。此外，房地產也直接受惠於低利率，以及消費相對穩定的服務行業。

看好歐洲固定收益工具 值得注意的是，即使在資本虧損期間，在總回報的角度而言，信貸提供的較高收益率也可提供一些額外保障。如果歐洲不採取進一步的關稅報復措施，從區域的角度來看，歐洲固定收益的存續期將提供更可靠的長遠投資機會，因為對經濟增長的打擊只伴隨有限的通脹影響。儘管如此，若美國勞動市場出現任何疲弱迹象，聯儲局將有更大空間更積極地減息，宜繼續密切留意事態發展。

目前，不確定性仍然存在，這使得靈活的投資組合構建方式變得尤為重要。

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