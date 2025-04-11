公居屋市況：慈愛苑劈價13%沽 持貨6年損手85萬

市區居屋單位買入多年都要蝕讓離場。慈雲山慈愛苑有兩房單位累減約13.5%後沽出，於已補價自由市場以415萬元成交，持貨約6年帳面蝕85萬元。

富誠地產葉瑞芬表示，上述單位為F座低層3室，實用面積約401方呎，有裝修，原先叫價480萬元，上月降價至438萬元，同區業主擬增購單位給家人居住，遂洽詢單位，終獲減價23萬元後買入單位，呎價約10,349元。原業主於2019年以500萬元購入，帳面貶值約17%。

另新界區錄多宗居屋減價成交。置安居黃煒欣指，屯門兆禧苑C座低層10室，實用面積約415方呎，因有租客而無法睇樓，於自由市場叫價300萬元放售，已屬低市價，減價至290萬元成交，呎價約6,988元，低市價逾10%。

綠表客215萬買田景邨兩房 未補價第二市場公屋及居屋業主都減價吸客。中原伍潔玲稱，荃灣居屋祈德尊新邨B座中層E室，實用面積約524方呎，區內綠表客睇樓翌日即洽購，獲減價28萬元，以392萬元購入，呎價約7,481元。祥益黃文樂則表示，屯門公屋田景邨田敦樓低層21室兩房戶，減價5萬元，綠表客以215萬元承接，呎價約4,397元。