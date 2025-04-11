豪宅成交：傲璇頂層連天台戶 售5.12億 料蝕使費

港島超級豪宅錄得巨額買賣，山頂司徒拔道傲璇一個由內地背景業主持有的頂層連天台單位，以5.12億元連兩個車位登記易手，持貨逾9年升值不足1%，料蝕使費離場。

不過，今年首季全港樓價5,000萬元以上豪宅成交，仍較去年同期樓市撤辣時有所回落。中原何兆棠表示，上季共錄102宗同類買賣，按年減少約23.9%，涉及成交金額約92.51億元，亦跌約43%。

滌濤山洋房17年貶26% 大埔豪宅洋房錄蝕讓成交，世紀21白石角盧嘉麟表示，大埔滌濤山雙號洋房，實用面積約2,216方呎，附設花園及車房，減價400萬元，獲專才客以2,350萬元承接，呎價約10,605元。原業主持貨17年帳面仍大幅虧損約850萬元或約26.6%。