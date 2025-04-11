首季一手私宅均價858萬 逾9年低
政府放寬400萬元或以下物業印花稅，細價新盤買賣大增，以致平均售價大減。有代理報告指出，第一季平均每宗一手私宅登記售價約858.8萬元，按季急跌約31%，創逾9年新低。
利嘉閣陳海潮表示，首季全港錄得3,713宗一手私宅買賣登記，按季下跌約22%，涉及成交金額更急挫約47%至約318.86億元，平均每伙價格因而跌至37季低位。
朗天峰珀岸去貨最多
若以樓盤劃分，第一季錄得最多買賣成交登記均為新界上車新盤，當中包括嘉里建設(00683)的元朗朗天峰，以及旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第2期珀岸，兩項目分別錄得432宗及326宗成交，平均每伙成交價約418萬元與373萬元。
他指出，發展商在減存貨的前提下，料維持貼市價推盤策略，市場仍有剛性住屋及投資需求，若第二季內一手登記量平均每月有約1,800宗水平，料全季可錄約5,400宗，將按季上升逾45%。
此外，美聯稱，今年首季新盤市場錄100宗交易告吹個案，按季減少約23.1%，其中68宗屬「撻大訂」，佔比例近七成。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：