首季一手私宅均價858萬 逾9年低

利嘉閣陳海潮表示，首季全港錄得3,713宗一手私宅買賣登記，按季下跌約22%，涉及成交金額更急挫約47%至約318.86億元，平均每伙價格因而跌至37季低位。

他指出，發展商在減存貨的前提下，料維持貼市價推盤策略，市場仍有剛性住屋及投資需求，若第二季內一手登記量平均每月有約1,800宗水平，料全季可錄約5,400宗，將按季上升逾45%。