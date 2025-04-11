西貢新盤開拓客源
SIERRA SEA預告提供突破性付款方法
發展商積極為旗下樓盤軟銷，新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目第1A（2）期SIERRA SEA，經過一連串推廣後，部署於下周公布首張價單，並預告將提供突破性付款方法，以惠及首次置業者、換樓客、長線投資者等各類客群。
新地代理執行董事陳漢麟透露，價單的付款方法，可滿足不同客戶需求。項目鄰近香港中文大學及科學園等，有信心會吸引教職員、學生及專才等。該期數項目提供781伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，樓盤周邊配套齊全，當中位於西沙GO PARK的一田超市及一田食堂已正式營業，而商場第二期將會提供全新「YATA Fresh」概念店。
YOHO Hub II上調7伙定價
一田首席商務官黃耀霆表示，概念店佔地約一萬方呎以上，預計今年底開業，會提供鮮活海產、蔬菜水果、日本和牛等。開業首3個月，住戶於店內出示專屬手機應用程式可享95折優惠，購物滿300元另享免費送貨服務。
同系的元朗站The YOHO Hub II，新修訂價單，將7伙兩房戶定價上調1%。該批單位主要屬高層戶，實用面積462方呎，經調整後，最新折實價介乎712.75萬至853.95萬元，折實呎價約15,427至18,484元。該集團的沙田瓏珀山招標售出特色戶，為Crown Tower的26樓Villa B四房單位，實用面積1,616方呎，外連363方呎平台，成交價3,666.32萬元，呎價約22,688元。
瑜一‧天海單日沽14伙
華懋集團等的何文田站瑜一‧天海，昨晚以價單形式發售35伙價單單位，即日沽14伙。該集團銷售總監封海倫稱，最新售出單位全屬兩房間隔，每伙成交價逾1,200萬元，當中有兩組大手買家，分別選購3伙及兩伙，涉資約3,525萬元及2,465萬元。整個瑜一系列項目累售553伙，套現共逾89億元。
新世界發展(00017)的北角皇都銷情持續，最新錄得「一客兩食」成交，有大手客斥資逾1,370萬元購入兩伙高層一房單位，包括21樓A7室，實用面積359方呎，成交價680萬元，呎價約18,942元。全盤累售309伙，套現逾34億元。
南首等項目推代理優惠
復活節將至，恒基地產(00012)的馬頭角南首，以及旺角利奧坊系列項目，公布聯同代理推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列分7期發展，首5期推售至今累沽2,131伙，套現逾131億元。最新一期利奧坊‧首隅預計將於今季屆現樓。
他續指，由昨日起至4月22日，經中原地產與利嘉閣地產購買上述項目一手單位，各首4名買家可獲贈價值約一萬元的「海洋公園門票及購物禮券」，名額共20個。
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