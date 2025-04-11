西貢新盤開拓客源

新地代理執行董事陳漢麟透露，價單的付款方法，可滿足不同客戶需求。項目鄰近香港中文大學及科學園等，有信心會吸引教職員、學生及專才等。該期數項目提供781伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，樓盤周邊配套齊全，當中位於西沙GO PARK的一田超市及一田食堂已正式營業，而商場第二期將會提供全新「YATA Fresh」概念店。

YOHO Hub II上調7伙定價 一田首席商務官黃耀霆表示，概念店佔地約一萬方呎以上，預計今年底開業，會提供鮮活海產、蔬菜水果、日本和牛等。開業首3個月，住戶於店內出示專屬手機應用程式可享95折優惠，購物滿300元另享免費送貨服務。

同系的元朗站The YOHO Hub II，新修訂價單，將7伙兩房戶定價上調1%。該批單位主要屬高層戶，實用面積462方呎，經調整後，最新折實價介乎712.75萬至853.95萬元，折實呎價約15,427至18,484元。該集團的沙田瓏珀山招標售出特色戶，為Crown Tower的26樓Villa B四房單位，實用面積1,616方呎，外連363方呎平台，成交價3,666.32萬元，呎價約22,688元。

瑜一‧天海單日沽14伙 華懋集團等的何文田站瑜一‧天海，昨晚以價單形式發售35伙價單單位，即日沽14伙。該集團銷售總監封海倫稱，最新售出單位全屬兩房間隔，每伙成交價逾1,200萬元，當中有兩組大手買家，分別選購3伙及兩伙，涉資約3,525萬元及2,465萬元。整個瑜一系列項目累售553伙，套現共逾89億元。

他續指，由昨日起至4月22日，經中原地產與利嘉閣地產購買上述項目一手單位，各首4名買家可獲贈價值約一萬元的「海洋公園門票及購物禮券」，名額共20個。