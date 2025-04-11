工商舖消息：灣仔商廈19層樓面嗌3.98億

核心商業區有多層商業樓面一口氣推出市場放售。灣仔駱克道382號5樓至頂層全部商業部分，以私人協商方式連租約出售，參考價3.98億元，平均呎價約8,406元。

世邦魏理仕表示，該批物業放售包括大廈命名權及管理權、外牆巨型廣告牌；商業部分總建築面積約47,349方呎，分布於19個連續樓層，其中，5至15樓為典型的商業樓層，16樓至頂層則分間為52間辦公室，平均每層面積約2,520方呎。據悉，該批物業以逾4億元買入。

觀塘工廈傳獲一億洽購 另外，港島西區大型舖位推出市場放售。利嘉閣（工商舖）表示，皇后大道西455至485號龍暉花園商舖物業，地下、一樓及平台等，總建築面積約16,053方呎，業主意向售價約8,800萬元。物業現由私立學校承租，每月租金收入約36萬元，若以業主意向價計算，回報率約4.9厘。

此外，筲箕灣道ONE EIGHTY地下2號舖，以2,010萬元登記易手，以該舖建築面積約1,132方呎計算，呎價約17,756元。該舖由盛滙商舖基金於2023年以2,500萬元買入，現時帳面蝕490萬元，跌幅約19.6%。

市場消息透露，觀塘鴻圖道45號宏光工業大廈地下部分連入則閣樓，市傳獲買家出價約一億元洽購至尾聲。該批物業總面積約11,655方呎，現時連租約，租金收入約20萬元，以該出價計算，租金回報率約2.4厘。