港島私樓7年蝕兩轉

瑧蓺開放式傳賣475萬 較一手價輸32% 近年本港樓價持續下跌，港島有私樓於7年間竟連蝕兩轉。西營盤半新盤瑧蓺開放式單位，原業主於二手買入，市傳再以475萬元沽出，約4年帳蝕155萬元，該單位一手貨至今兩度轉售，樓價蒸發約32%。另外，同屬近年落成的屯門御半山II期兩房戶，減價至407萬元售出，約6年帳面貶值約24.5%。

市場消息透露，瑧蓺中層開放式戶，實用面積約221方呎，原業主於2021年二手市場以630萬元購入，剛再度轉手，呎價跌至約21,493元，約4年帳面樓價蒸發約24.6%。若與2018年一手購入價約699萬元相比，當時呎價逾3.16萬元，樓價已大跌逾220萬元。同項目另一個中層兩房戶，市傳亦以870萬元沽出，呎價約18,831元，原業主一手購入，單位約7年帳面貶值約35.7%。

御半山II虧損131萬 上環及西區一帶二手私樓，向來受惠內地學生租賃需求，樓價有支持，不過，4月短短約10日，市場已錄至少7宗蝕讓。包括西營盤翰林峰2座高層戶，實用面積約223方呎，售價570萬元，呎價約25,561元，約8年帳面跌價約12.2%。西環EIGHT SOUTH LANE中層一房戶，以640萬元售出，原業主持貨約兩年帳蝕68萬元；比約11年前一手價帳面再低逾兩萬元。

新界上車盤樓價跌勢強勁，利嘉閣陳志偉稱，御半山II期2A座低層E室，實用面積約378方呎，叫價420萬元放售，減價13萬元，獲外區上車客承接，呎價約10,767元。原業主於2019年以約538.8萬元一手購入，帳蝕131.8萬元。

元朗單幢樓高位冧33% 元朗二手市場單日再錄兩宗損手成交。中原王勤學指，區內單幢樓永富閣中層F室，實用面積約307方呎，原則屬一房間隔，叫價300萬元，議價後以292萬元沽出，呎價約9,511元。原業主持貨約9年，帳蝕38萬元，貶值約11.5%。資料顯示，單位樓下低兩層同室單位，2021年做價435萬元，最新成交價由高位回落約33%。

他又指，同區朗城滙5座低層B室收租盤，實用面積約496方呎，減價10萬元，以640萬元易手，呎價約12,903元。原業主於2019年以735.3萬元一手購入，帳蝕95.3萬元，單位約6年跌價約13%。

各區二手住宅蝕讓個案