產經

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●安踏體育(02020)全面收購德國戶外鞋服及裝備品牌Jack Wolfskin，基礎對價為現金2.9億美元（約22.62億港元），但會按淨營運資金及其他慣常項目調整，預計今年第二季末或第三季初完成。公司同時公布，上季「安踏」及「FILA」牌零售金額按年均有高單位數正增長，其他品牌則有65至70%的正增長。
●裕元集團(00551)公布，截至3月底止季度，製造業務經營收益淨額按年升5.9%至20.29億美元，旗下寶勝國際(03813)卻按年跌5.4%至51.07億元人民幣。
●空巴（Airbus）申報周一在場外沽清其供應商中航科工(02357)的持股，涉約3.12億股H股，每股均價3.59元，暫時未知買家。
●丘鈦科技(01478)公布，上月手機攝像頭模組銷量按年跌20.1%，但3,200萬像素及以上的升9.9%；指紋識別模組銷量按年升95.1%。
●富智康集團(02038)建議每10股合併為一股，但每手買賣單位維持1,000股不變。
●中金公司(03908)發盈喜，預告截至3月底止季度純利18.58億至21.06億元（人民幣‧下同），按年增長50至70%。同業中信建投(06066)亦發盈喜，預告截至3月底止季度純利約18.43億元，按年增長約50%。
●澳優乳業(01717)公布，去年收入按年升0.3%至74.02億元（人民幣‧下同），毛利率增3.4個百分點至42%，純利升35.31%至2.35億元，派末期股息0.06港元，按年升20%。該企申請周五復牌。
●普拉達（01913，Prada）公布以13.75億美元（約106.7億港元）現金收購另一意大利奢侈品牌Versace。
●金力永磁(06680)盈喜，預告上季收入約17億元（人民幣‧下同），按年升逾10%；賺1.52億至1.62億元，按年增50至60%。
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