股壇MasterMind：恒指短線炒波幅 避貿戰風眼股

美國暫緩對部分國家徵收對等關稅，刺激環球股市急彈，港股昨亦跟隨向上。惟美國對中國徵收的關稅提高至145%，在中美貿易衝突升級下，港股前景難樂觀？手機設備、出口等貿戰風眼股跟隨反彈，是否最後逃生門？

香港股票分析師協會理事溫傑（Kenny）稱，雖然美國維持對中國加徵關稅，但港股早前跌幅已一定消化相關利淡因素。始終美國總統特朗普以目標為本，相信中美兩國仍「有偈傾」。另外，市場仍憧憬內地有進一步刺激經濟措施，港股未宜太悲。不過，恒指短期反彈幅度明顯，加上內地面對通縮風險，在不明朗因素仍多下，不少投資者選擇鎖定利潤，暫宜觀望中美貿易戰發展，且戰且退，短線只宜在20,000至21,000點炒上落波幅。

國際油價從逾4年低位反彈，惟Kenny對石油前景仍趨悲觀。他指美國僅暫緩關稅，環球經濟放緩機會仍存在，或拖累石油需求，油股非投資首選。

隔晚美股急彈，對於是否見底回升，Kenny認為標普500指數在5,000點附近有支持，進取投資者可考慮在該水平入市。股份方面，他對「科技七雄」仍有保留，料只屬短期反彈。中長線留意與關稅關聯性低的股份，例如好市多（Costco）、聯合健康（UnitedHealth）及RTX等。

想聽溫傑更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。