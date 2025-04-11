長久融合AI大數據建汽車流通中樞

集團新零售總監李澤炬指，去年3月汽車供應鏈服務平台「久車GO」上線，緊接在11月升級，完成向新車企業對企業（B2B）交易模式的轉型。截至去年底，「久車GO」已註冊汽車經銷商數目5.1萬家，覆蓋內地1,047個縣級市場。目前，平台已覆蓋全國所有省份，增至1,346個縣域，料今年底可覆蓋全國所有縣域（部分偏遠區域除外）。

下沉市場存機遇 他補充，內地縣域農村汽車消費市場規模逾2.5萬億元人民幣，未來5年年均複合增長率料達12%，而下沉市場（即三線以下城市）是汽車產業最後一片藍海，在整體內捲下，下沉市場存在結構性機會。

惟拓展下沉市場存在極高門檻，目前尚無成功案例，且4S店收益模式在下沉市場不成立，汽貿二網是下沉市場銷售主力。公司在汽車流通行業深耕33年，通過將資源整合，將有突破可能。

另外，李指集團最近與一汽豐田達成戰略合作，創行業先河，雙方將共同探索直連縣域、直達客戶的新零售模式，目標做全國最大的汽車新零售平台，今年將擴大規模。集團近日發布上市後首份全年業績，去年溢利1.61億元人民幣，按年增57.8%。