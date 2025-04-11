喆麗研南韓倉庫直運產品往美

該企財務總監伍世昌補充，公司在南美、中東等非英語國家市場增長強勁，美國銷售佔整體收入的比例由2023的43.5%，降至33.7%。

拓新市場初見成效 劉國柱指出，企業對企業（B2B）產品的關稅由當地的零售商負責，變相由消費者分擔，不過關稅「公平性」，加上南韓美妝產品價廉物美，在當地極具吸引力，強調不會主動放棄美國市場。他提到，公司積極拓展新市場分散風險初見成效，去年中東市場銷售增長按年增逾兩倍，南美洲的西班牙語市場更飆升4倍。

伍世昌稱，目前B2B業務增長強勁，但礙於批發商購貨習慣不同，去年庫存周轉日數增84日；強調庫存增加不影響現金流，會利用好集團在企業對消費者（B2C）的銷售數據，分析B2B產品出貨量。