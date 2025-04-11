迅銷半年多賺19% 中港收益跌
日本時裝品牌UNIQLO等的母公司迅銷(06288)錄得歷來最佳中期業績，惟包括中港在內的大中華地區表現倒退，需求顯得疲弱。截至今年2月底的6個月，該企總營業收益按年增11.95%至1.79萬億日圓，純利升19.19%至2,335億日圓（約123.84億港元）；派中期息每股普通股240日圓，相當於每份香港預託證券2.4日圓。
以當地幣值計，內地UNIQLO收益按年減少約4%，主因消費意願低落，且不同地區氣溫差距較以往大，商品組合未能滿足各地需求。經營溢利降約11%。
上調全年純利預測
單計2月底止季度，內地UNIQLO收益更跌約5%。1月底農曆新年銷售雖然旺盛，並推動當月收益上升，但之後需求逐漸減少，且去年12月和今年2月收益亦下降。
香港市場也錄得收益下跌，溢利大幅減少；台灣市場則錄得收益及溢利上升。惟該企未有獨立披露港台兩地實際營業數字，只知道香港期內淨增兩間門店至總數36間；內地淨減8間至918間；台灣淨減3間至69間。
日本UNIQLO方面，上半財年收益總額按年升11.6%至5,415億日圓，經營溢利升26.4%至976億日圓。這得益銷售策略合宜外，也因入境旅客的購買進一步擴大，推使同店銷售淨額（包括網絡商店）按年增長9.8%。
該企維持本財年綜合收益總額預測3.4萬億日圓不變，但上調純利預測6.49%至4,100億日圓。
董事長柳井正稱，由於已預先在美國囤貨，關稅戰暫時影響有限。儘管批評美方「無理」、「損己」，且不能把製衣業帶回美國，但暗示公司會繼續把產能從中國分散。
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