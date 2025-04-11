迅銷半年多賺19% 中港收益跌

以當地幣值計，內地UNIQLO收益按年減少約4%，主因消費意願低落，且不同地區氣溫差距較以往大，商品組合未能滿足各地需求。經營溢利降約11%。

上調全年純利預測 單計2月底止季度，內地UNIQLO收益更跌約5%。1月底農曆新年銷售雖然旺盛，並推動當月收益上升，但之後需求逐漸減少，且去年12月和今年2月收益亦下降。

香港市場也錄得收益下跌，溢利大幅減少；台灣市場則錄得收益及溢利上升。惟該企未有獨立披露港台兩地實際營業數字，只知道香港期內淨增兩間門店至總數36間；內地淨減8間至918間；台灣淨減3間至69間。

日本UNIQLO方面，上半財年收益總額按年升11.6%至5,415億日圓，經營溢利升26.4%至976億日圓。這得益銷售策略合宜外，也因入境旅客的購買進一步擴大，推使同店銷售淨額（包括網絡商店）按年增長9.8%。

該企維持本財年綜合收益總額預測3.4萬億日圓不變，但上調純利預測6.49%至4,100億日圓。

董事長柳井正稱，由於已預先在美國囤貨，關稅戰暫時影響有限。儘管批評美方「無理」、「損己」，且不能把製衣業帶回美國，但暗示公司會繼續把產能從中國分散。